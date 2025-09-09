La doppia vita di Madeleine Collins è il film thriller psicologico franco-belga del 2021, che Antoine Barraud dirige e che andrà in onda su Rai 3 il 9 settembre 2025 alle 21:20. In particolare, si tratta di un racconto disturbante e raffinato sull’identità, la finzione e il fragile equilibrio tra verità e menzogna, che Virginie Efira interpreta magistralmente.

Regia, produzione e protagonisti del film La doppia vita di Madeleine Collins

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Antoine Barraud, il quale ha curato anche la sceneggiatura insieme a Héléna Klotz. Invece, Les Films du Bélier, Frakas Productions e Close Up Films curano la produzione, con sedi in Francia, Belgio e Svizzera. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola tensione, ambiguità e introspezione ci sono Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez e Jacqueline Bisset.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione tra Parigi e Ginevra, effettuando riprese in ambienti urbani, appartamenti borghesi e luoghi pubblici che riflettono la doppia vita della protagonista. Di conseguenza, le location contribuiscono a creare un’atmosfera elegante e inquieta, perfetta per il tono della pellicola.

Trama del film La doppia vita di Madeleine Collins

Analizzando la trama, la storia si concentra su Judith Fauvet (Virginie Efira), una donna che conduce una doppia vita tra la Francia e la Svizzera. Infatti, a Parigi, è la moglie di Melvil (Bruno Salomone) e madre di due figli; invece, a Ginevra, è la compagna di Abdel (Quim Gutiérrez) e madre di una bambina. Per giustificare le sue continue assenze, Judith finge di essere una traduttrice in viaggio. Tuttavia, l’equilibrio si incrina quando bugie, sospetti e contraddizioni iniziano a emergere. Pertanto, questa opera non si limita a raccontare una semplice storia di bigamia, ma si trasforma in un’indagine sull’identità come costruzione narrativa, dove ogni gesto è parte di una finzione quotidiana.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando la rete di bugie che Judith ha costruito crolla miseramente. A questo punto, messa alle strette, tenta la fuga, ma la spirale di eventi la porta a un punto di non ritorno. Di conseguenza, la sua doppia vita si dissolve, lasciando dietro di sé una scia di dolore e ambiguità. In definitiva, il racconto si chiude senza una vera risoluzione, lasciando lo spettatore immerso nel dubbio e nella vertigine dell’identità.

Cast completo del film La doppia vita di Madeleine Collins

Per concludere, il cast riunisce attori europei di grande intensità, in ruoli complessi e sfaccettati.