The Wrong Paris è il film commedia romantica americana del 2025. È diretto da Janeen Damian. È disponibile in streaming su Netflix. Con protagonisti Miranda Cosgrove e Pierson Fodé, questa pellicola gioca sull’equivoco geografico. Il confronto è tra Parigi, Francia e Paris, Texas. Trasforma il sogno di una giovane artista in una girandola di imprevisti e sentimenti.

Regia, produzione e protagonisti del film The Wrong Paris

La regia è firmata da Janeen Damian, già nota per commedie leggere e sentimentali. La produzione è curata da Netflix Studios. Ha sede negli Stati Uniti. Collabora con Motion Picture Corporation of America. I protagonisti principali sono Miranda Cosgrove e Pierson Fodé. Con loro ci sono anche Frances Fisher e Yvonne Orji. Il racconto mescola sogni, reality show e scelte di cuore.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte principalmente tra Texas, California e New Mexico. Alcune scene sono state ambientate anche in Paris, Texas. Le location rurali e cittadine ricreano l’atmosfera country e ironica. Un’atmosfera tipica del reality show “The Honey Pot”.

Trama del film The Wrong Paris

Analizzando la trama, la storia si concentra su Dawn. Vive, infatti, in una cittadina del Texas con le sue sorelle. E anche con la sua amata nonna Birdie. Sogna, peraltro, di studiare arte a Parigi. Ma dopo essere stata ammessa all’Académie d’Art de Paris, scopre un problema. Non ha, infatti, i fondi necessari per partire. Per aiutarla, quindi, sua sorella Emily la iscrive a un reality show. Si chiama The Honey Pot. Lì, 20 donne competono per conquistare un affascinante cowboy. E anche per vincere 500.000 dollari. Convinta di partire per la Francia, Dawn accetta. Ma dopo 9 ore di volo, le concorrenti scoprono la verità.

La destinazione, infatti, è Paris, Texas. Intrappolata nel contratto, Dawn cerca di farsi eliminare. Ma il protagonista del reality è proprio il cowboy che aveva conosciuto. Si tratta, infatti, di Trey McAllen. I due si erano incontrati casualmente in un bar. Di conseguenza, tra equivoci, attrazione e scelte difficili, Dawn dovrà decidere. Inseguire il suo sogno, o lasciarsi sorprendere dall’amore?

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Dawn rinuncia al premio. E anche alla sua carriera artistica, per seguire il cuore. Nonostante le differenze, infatti, sceglie Trey. Lui, inizialmente, la respinge, ma poi le dichiara il suo amore. In definitiva, l’opera si chiude con una proposta romantica. Sotto una replica dell’Eiffel Tower texana. Un simbolo, peraltro, dell’amore che nasce dove meno te lo aspetti.

Cast completo del film The Wrong Paris

Il cast riunisce volti noti della TV americana. E anche nuovi talenti, in ruoli brillanti e ironici.