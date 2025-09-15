Giurato numero 2 è il film thriller giudiziario del 2024. È diretto da Clint Eastwood. Andrà in onda su Sky Cinema Uno il 15 settembre 2025 alle 21:15. Con un cast stellare guidato da Nicholas Hoult e Toni Collette, questa pellicola affronta un dilemma morale. Racconta di un uomo che scopre di essere coinvolto nel crimine su cui è chiamato a giudicare.

Regia, produzione e protagonisti del film Giurato numero 2

La regia è firmata da Clint Eastwood. Questo potrebbe essere il suo ultimo lavoro da regista. La produzione è curata da Warner Bros. Pictures, Malpaso Productions e The Gotham Group. Hanno sede negli Stati Uniti. I protagonisti principali sono Nicholas Hoult e Toni Collette. Con loro ci sono anche J.K. Simmons e Chris Messina. E ancora Zoey Deutch e Kiefer Sutherland. Il racconto mescola tensione, etica e introspezione.

Dove è stato girato?

Questa produzione è ambientata e girata nello stato della Georgia. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Hanno utilizzato tribunali, bar e strade periferiche. Queste location ricreano l’atmosfera cupa e piovosa della notte dell’incidente.

Trama del film Giurato numero 2

Analizzando la trama, la storia si concentra su Justin Kemp. Lui, infatti, è un padre di famiglia con un passato da alcolista. Viene, peraltro, convocato come giurato in un processo per omicidio. La vittima, in particolare, è Kendall, una giovane donna trovata morta sotto un ponte. Il principale indiziato, inoltre, è James Michael Sythe, il suo fidanzato. Tuttavia, durante il processo, Justin inizia a ricordare dei frammenti. Frammenti, peraltro, della notte dell’incidente. Infatti, era presente nello stesso bar. Ha bevuto, ha guidato sotto la pioggia… e potrebbe aver investito Kendall. Il tutto, peraltro, senza nemmeno rendersene conto. Di conseguenza, il dilemma che lo attanaglia è devastante. Confessare e scagionare un innocente, o tacere e lasciare che il sistema condanni l’uomo sbagliato?

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, James viene condannato all’ergastolo per omicidio colposo. Tuttavia, l’opera lascia aperta la possibilità che Justin sia il vero colpevole. Infatti, la scena finale mostra Justin in silenzio. Mentre il verdetto viene letto, il suo sguardo è perso nel vuoto. In definitiva, il racconto non chiarisce se abbia davvero investito Kendall. Lascia, quindi, lo spettatore immerso nel dubbio e nel tormento morale.

Cast completo del film Giurato numero 2

Il cast riunisce attori di grande intensità. Interpretano ruoli ambigui e molto drammatici.