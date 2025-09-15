Nostalgia è il film dramma corale del 2018. In particolare, lo dirige Mark Pellington. Peraltro, andrà in onda su Rai5. Inoltre, questa pellicola esplora il legame emotivo tra le persone. E anche gli oggetti che hanno segnato le loro vite. Il tutto, peraltro, attraverso una serie di storie intrecciate. Di conseguenza, affronta temi come il lutto, la memoria e il senso di perdita.

Regia, produzione e protagonisti del film Nostalgia

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Mark Pellington. Lui, infatti, è un autore noto per il suo stile visivo riflessivo. Invece, la sceneggiatura è di Alex Ross Perry. La produzione, peraltro, è curata da Lakeshore Entertainment e Bleecker Street. Entrambe le case di produzione, inoltre, hanno sede negli Stati Uniti. I protagonisti principali di questa storia sono Jon Hamm e Catherine Keener. Insieme a loro, ci sono anche Nick Offerman e Bruce Dern. E molti altri. Il racconto, quindi, intreccia vite e ricordi in modo corale.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione negli Stati Uniti. Hanno utilizzato, in particolare, ambientazioni urbane e domestiche. Queste, infatti, riflettono il tono intimo e contemplativo della storia. Le location, inoltre, includono Los Angeles e il Nevada. E anche zone residenziali del New Jersey. Sono state scelte, di conseguenza, per valorizzare il senso di quotidianità e memoria.

Trama del film Nostalgia

Analizzando la trama, Nostalgia si struttura come un mosaico di storie. Infatti, ogni personaggio affronta una perdita personale. La morte di una persona cara, per esempio. O la distruzione di una casa, o la fine di un matrimonio. Attraverso questi eventi, quindi, l’opera riflette su come gli oggetti diventino contenitori. Contenitori, peraltro, di emozioni e di preziosi ricordi. Il filo conduttore, di conseguenza, è la ricerca di senso in ciò che resta. E anche il modo in cui le persone si aggrappano al passato. Lo fanno, infatti, per poter affrontare il presente.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Ellen Burstyn interpreta una donna anziana. La vediamo, infatti, osservare le rovine della sua casa. La sua casa, peraltro, è stata distrutta da un incendio. Tiene in mano una cornice bruciata. Il messaggio, quindi, è molto chiaro. Ciò che conta non è l’oggetto in sé. Ma il ricordo che, inevitabilmente, porta con sé. In definitiva, il racconto si chiude con una sensazione di dolce malinconia. Invita, peraltro, a riflettere su ciò che davvero ci definisce.

Cast completo del film Nostalgia

Per concludere, il cast riunisce attori di grande intensità. Interpretano, infatti, ruoli profondi e davvero memorabili.