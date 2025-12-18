Il film Una terapia di gruppo è disponibile per la visione sui canali Sky, all’interno della sezione Sky Cinema Comedy. Paolo Costella ne cura la direzione, realizzando una brillante commedia italiana del 2024. Si tratta del remake del successo spagnolo Toc Toc del 2017. La pellicola sviluppa la trama attorno all’incontro casuale e involontario di sei pazienti, tutti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC), che si ritrovano nello studio di un noto psicoterapeuta. L’attesa forzata del medico li porta a intraprendere una terapia di gruppo improvvisata, ricca di momenti esilaranti e, al contempo, toccanti.

Regia, produzione e protagonisti del film Una terapia di gruppo

La direzione del film è affidata a Paolo Costella, un regista esperto nel genere comico italiano, che sa orchestrare sapientemente il grande cast.

La produzione è italiana, realizzata da Picomedia in collaborazione con Warner Bros. Pictures Italia.

I protagonisti principali che danno volto ai pazienti e alle loro ossessioni sono: Claudio Bisio, Claudio Santamaria, Margherita Buy, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi, Lucia Mascino, Nicola Pistoia e Debora Villa.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Italia. Le location principali si concentrano tra la città di Lecco e altre suggestive zone della Lombardia, come confermato dalle schede ufficiali della produzione. L’ambientazione crea un contrasto tra l’ordinarietà dei luoghi e la straordinarietà della situazione.

Trama del film Una terapia di gruppo

Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) ricevono, a causa di un errore della segreteria, un appuntamento fissato alla stessa ora nello studio di un terapeuta di fama internazionale. Con il dottore assente e impossibilitato a raggiungerli, ecco che i sei decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita, trasformando l’attesa in un momento di confronto. Di conseguenza, si presentano i protagonisti e le loro ossessioni: Federico (Claudio Bisio), affetto da sindrome di Tourette, Annamaria (Margherita Buy), maniaca del controllo e dell’ordine, Emilio (Claudio Santamaria), ossessionato dal calcolo aritmetico.

Intanto, si uniscono Bianca (Valentina Lodovini), fissata con l’igiene e la pulizia, Otto (Leo Gassmann), incapace di staccarsi dal cellulare, e Lilli (Ludovica Francesconi), una giovane paziente con forti ansie relazionali. Nonostante ciò, la convivenza forzata tra i sei diversi disturbi porta a momenti di esilarante comicità. Perciò, le loro ossessioni si scontrano e si amplificano reciprocamente. Poi, il gioco si trasforma in momenti di riflessione profonda sulle fragilità umane. Quindi, ridendo dei loro mali, trovano una via per l’auto-aiuto. Eppure, il caos delle ossessioni rischia di sopraffarli. Alla fine, l’inaspettata terapia fornisce la chiave per la guarigione. La trama è un’analisi ironica e sensibile delle fobie e della necessità di condividere il proprio disagio.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della commedia, i sei pazienti comprendono che la sincera e aperta condivisione delle proprie ossessioni e paure rappresenta la vera chiave per affrontarle e gestirle. La terapia improvvisata si rivela, infatti, più efficace e curativa del previsto. Ognuno di loro riesce a fare un piccolo, ma significativo, passo verso la guarigione e l’accettazione di sé. Il film si chiude con un messaggio di speranza e positività: la fragilità può trasformarsi in forza se si trova il coraggio di esprimerla e condividerla con gli altri.

Cast completo del film Una terapia di gruppo

Il cast riunisce alcuni dei volti più noti e apprezzati della commedia italiana contemporanea, garantendo un grande affiatamento sul set. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: