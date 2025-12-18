La serie tv Fallout 2 torna con la sua seconda, attesissima stagione, disponibile in esclusiva su Prime Video. Dopo il successo globale e il consenso del primo capitolo, lanciato nell’aprile del 2024, la serie si ispira alla celebre e storica saga videoludica di Bethesda. La nuova stagione riprende le avvincenti vicende di Lucy, l’abitante del Vault, e del misterioso Ghoul, in un mondo post-apocalittico e distopico, devastato dalle conseguenze della guerra atomica. La nuova stagione è composta da un totale di 8 episodi, distribuiti con cadenza settimanale sulla piattaforma.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Fallout S2

La serie è ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, che ne curano anche la sceneggiatura, garantendo la continuità narrativa e l’aderenza al tono del videogioco. La produzione è curata da Amazon MGM Studios e Kilter Films, lo studio di Jonathan Nolan e Lisa Joy.

L’ambientazione si sviluppa negli Stati Uniti di un futuro distopico, un’epoca in cui si mescolano l’estetica retrò degli anni ’50 e i desolanti scenari post-nucleari.

I protagonisti principali che tornano in scena sono: Ella Purnell nel ruolo dell’idealista Lucy e Walton Goggins in quello del cinico Ghoul / Cooper Howard, affiancati da Kyle MacLachlan e Moises Arias.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte in diverse aree degli Stati Uniti, tra California, New York e Utah. I set sono stati meticolosamente ricostruiti per rappresentare in modo credibile l’immensità del deserto radioattivo e gli angusti Vault sotterranei. Gli esterni sono stati girati in location desertiche e urbane degradate, mentre gli interni dei Vault sono stati ricreati negli studi di New York e Los Angeles.

Trama della serie tv Fallout S2

La seconda stagione riprende esattamente dopo gli eventi del finale esplosivo della prima. Lucy, ormai fuori dal Vault, affronta nuove e spaventose sfide nella Zona Contaminata, cercando con tutte le sue forze di mantenere la sua ingenua umanità in un mondo brutale e senza scrupoli. Di conseguenza, il Ghoul, più cinico che mai, continua la sua complessa missione personale, combattuto tra la vendetta che lo consuma e la necessità di sopravvivere in un corpo che non invecchia.

Intanto, nuove e pericolose fazioni emergono nella Zona Contaminata, tra cui la potente Confraternita d’Acciaio, che avrà un ruolo centrale e ambiguo nella trama. Nonostante ciò, la narrazione alterna momenti di azione frenetica, ironia tagliente e momenti di forte tensione drammatica. Perciò, il ritmo incalzante e l’atmosfera si mantengono fedeli a quella tipica del videogioco. Poi, il passato del Ghoul continua a svelarsi. Quindi, Lucy è costretta a mettere in discussione i suoi valori. Eppure, la speranza di trovare un luogo sicuro non muore mai. Alla fine, lo scontro tra le fazioni è inevitabile. La serie è un’epopea post-apocalittica sulla speranza, la fede e il cinismo necessario per sopravvivere.

Spoiler finale

Secondo le anticipazioni trapelate, la stagione culminerà con un grande e violento scontro tra le principali fazioni che si contendono il controllo della Zona Contaminata. Il destino finale di Lucy e del Ghoul sarà segnato da una scelta radicale e definitiva: restare fedeli ai propri ideali, puri e utopistici, o piegarsi alla cruda brutalità e alla violenza del nuovo mondo. La produzione di Prime Video ha già confermato la realizzazione di una Stagione 3, suggerendo che la battaglia è ben lungi dall’essere conclusa.

Cast completo della serie tv Fallout S2

Il cast riunisce attori di grande esperienza e carisma, essenziali per interpretare i ruoli complessi, insieme a nuovi ingressi che portano freschezza alla narrazione. Di seguito l’elenco completo degli interpreti: