Dopo lo spostamento di qualche giorno, giovedì 18 dicembre giunge al termine, con la finale, l’edizione 2025 del Grande Fratello. Il capitolo conclusivo sul reality sarebbe dovuto andare in onda lo scorso lunedì, ma ha subito, per decisione di Mediaset, un rinvio di qualche giorno.

Grande Fratello 2025 finale, serie di televoti fino a quello decisivo

Al timone del Grande Fratello, anche nella serata che decreta il nome del vincitore, c’è Simone Ventura. Al suo fianco, come avvenuto per tutta la durata dell’avventura, ci sono i commentatori Floriana Secondi, Cristina Plevani ed Ascanio Pacelli. A loro si unisce Sonia Bruganelli, divenuta opinionista aggiunta nel corso dell’edizione.

La finale è visibile dalle ore 21:50 circa su Canale 5 ed è trasmessa anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Durante la serata, fra varie sorprese, i cinque finalisti si fronteggiano in una lunga serie di faccia a faccia al televoto, fino alla sfida fra i due super-finalisti che decreterà il vincitore.

Chi sono i finalisti

Sono cinque i finalisti che si fronteggiano durante la serata del 18 dicembre. In primis c’è Giulia Daniela Saponariu. Modella e studentessa, con i suoi 19 anni è la più giovane a concorrere durante la finale del Grande Fratello 2025. Spazio, poi, a Matteo Jonas Pepe, studente romano di 24 anni che spesso, nella Casa, è finito al centro forti discussioni.

Il suo principale antagonista, in più di una occasione, è stato Omer Eleomari. Anche lui finalista, ha 26 anni, proviene dalla Siria, dove ha dovuto fare i conti con la guerra, e per lavoro fa il consulente amministrativo. Quarta e penultima concorrente ancora in gioco è Grazia Kendi. Ha 25 anni, è di Grosseto e lavora come organizzatrice di eventi.

Infine, il quintetto di finalisti è concluso da Anita Mazzotta. La piercer ha 26 anni e lungo il percorso nella Casa ha dovuto affrontare molte sfide ardue, fra cui un grave lutto. Da molti, Anita è considerata la favorita per la vittoria. La finale mette in palio, per il vincitore, un montepremi finale pari a 100 mila euro.

Grande Fratello 2025 finale, il bilancio degli ascolti

Con la finale del 18 dicembre giunge al termine un’edizione del Grande Fratello deludente, almeno dal punto di vista degli ascolti. Il programma, iniziato a settembre, ha occupato, per ora, un totale di tredici prime serate di Canale 5, ottenendo dati Auditel sotto le aspettative. Lo show, infatti, ha convinto poco più di 1,9 milioni di spettatori, con una share del circa il 15%. La speranza, in casa Mediaset, è che tale dato possa migliorare grazie alla finale.