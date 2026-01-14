La commedia italiana Esprimi un desiderio arricchisce il catalogo di Prime Video. Il regista Volfango De Biasi dirige questa pellicola del 2025, che rappresenta il remake del film francese Il peggior lavoro della mia vita di Thomas Gilou. La narrazione segue le vicende di Simone, un giovane che il tribunale condanna ai lavori socialmente utili presso una casa di riposo. Qui, l’incontro con Ettore e gli altri ospiti cambia radicalmente la sua esistenza. Il film unisce risate e riflessioni profonde sul divario generazionale, offrendo uno sguardo tenero sulla terza età.

Regia, produzione e protagonisti del film Esprimi un desiderio

Volfango De Biasi firma la regia e guida un cast corale di grande talento. Le case di produzione DG Cinema, Notorious Pictures, Sony Pictures International Productions e Tramp III realizzano il progetto interamente in Italia. Notorious Pictures gestisce inoltre la distribuzione. Gli attori principali offrono interpretazioni intense: Max Angioni, Diego Abatantuono, Nunzia Schiano, Gaetano Bruno e Neva Leoni guidano la storia con carisma e sensibilità.

Dove è stato girato?

La troupe ha svolto le riprese in Italia. Nello specifico, la splendida Villa Manin Guerresco di Clauiano, in provincia di Udine, ospita le scene principali. Questo luogo rientra tra i borghi più belli d’Italia e offre un’atmosfera unica. Inoltre, il team ha lavorato tra il Friuli Venezia Giulia e il Lazio. Qui, hanno ricreato gli interni della casa di riposo e gli ambienti urbani dove Simone vive la sua quotidianità prima della svolta.

Trama del film Esprimi un desiderio

Simone (Max Angioni) conduce una vita disordinata e vive alla giornata, senza assumersi grandi responsabilità. Tuttavia, un incidente imprevisto interrompe la sua routine spensierata. Egli causa un danno significativo e, di conseguenza, il giudice lo condanna ai lavori socialmente utili. Pertanto, deve prestare servizio in una casa di riposo. Inizialmente, il ragazzo considera questa esperienza come una terribile punizione. Infatti, fatica ad adattarsi ai ritmi lenti della struttura.

Qui, incontra Ettore (Diego Abatantuono), un anziano dal carattere forte, pungente e tutt’altro che rassegnato. Inoltre, Simone conosce un gruppo variegato di ospiti, tra cui Barbara, Vinicio e Marta. Gradualmente, il contatto quotidiano con queste persone lo costringe a confrontarsi con le proprie fragilità interiori. Così, tra inevitabili scontri generazionali e situazioni comiche esilaranti, il protagonista scopre una realtà che ignorava. Infine, egli comprende i desideri nascosti, i rimpianti dolorosi e la profonda dignità di chi la società ha messo ingiustamente ai margini.

Spoiler finale

Nelle battute finali, il rapporto tra Simone ed Ettore diventa il vero cuore pulsante della narrazione. Il giovane, che ormai è un uomo cambiato, decide di agire concretamente. Dunque, aiuta gli anziani a realizzare alcuni dei loro desideri rimasti in sospeso da troppo tempo. In questo modo, trasforma la casa di riposo in un luogo vibrante di vita e non solo di triste attesa. La scelta consapevole di Simone segna la sua definitiva maturazione. Infatti, egli passa dall’essere un egoista disilluso a diventare una persona capace di assumersi responsabilità serie e di costruire legami autentici e duraturi.

Cast completo del film Esprimi un desiderio

Il cast riunisce volti noti della commedia italiana e caratteristi di grande esperienza, ognuno fondamentale per l’equilibrio della storia:

Max Angioni interpreta il protagonista Simone.

interpreta il protagonista Simone. Diego Abatantuono incarna il carismatico Ettore.

incarna il carismatico Ettore. Nunzia Schiano presta il volto a Barbara.

presta il volto a Barbara. Gaetano Bruno recita nel ruolo di Vinicio.

recita nel ruolo di Vinicio. Neva Leoni interpreta Marta.

Inoltre, nel cast figurano Giorgio Colangeli, Antonio Gerardi, Elisabetta De Palo, Irene Girotti, Elisabetta De Vito e Nini Salerno. Questi interpreti completano il microcosmo della casa di riposo e arricchiscono le relazioni che ruotano attorno a Simone.