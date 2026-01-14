Acid film Sky Cinema Uno
14 Gennaio 2026
Il palinsesto di Sky Cinema Uno accoglie una prima visione di grande impatto emotivo e visivo. Il regista Just Philippot dirige Acid, un fanta-thriller francese che scuote profondamente lo spettatore. L’opera trasforma una catastrofe climatica in un dramma familiare intenso e claustrofobico. La narrazione segue le vicende di una famiglia divisa dal passato. I protagonisti, tuttavia, devono unire le forze per sopravvivere a una pioggia acida letale che devasta l’Europa. Questo scenario apocalittico mette a dura prova i legami umani e l’istinto di sopravvivenza, offrendo uno spunto di riflessione urgente sulla fragilità del nostro ecosistema.

Regia, produzione e protagonisti del film Acid

Just Philippot firma la regia e costruisce una tensione palpabile in ogni sequenza. Le case di produzione Bonne Pioche Cinéma e SND Films realizzano il progetto attraverso una collaborazione tra Francia e Belgio, investendo risorse significative per rendere gli effetti visivi realistici. Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung e Martin Verset guidano il cast. Gli attori offrono interpretazioni crude e realistiche che amplificano l’angoscia della situazione.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Francia. Nello specifico, la produzione ha selezionato diverse zone urbane e rurali per rappresentare visivamente la crisi climatica in atto. Le location includono aree della Normandia e della regione di Parigi. Inoltre, il team ha utilizzato zone periferiche per ricreare in modo credibile un’Europa sotto l’attacco della pioggia acida. Questi luoghi quotidiani diventano trappole mortali nella finzione scenica.

Trama del film Acid

L’incubo ha inizio durante un’ondata di caldo devastante in Francia. Improvvisamente, strane nuvole oscurano il cielo e iniziano a riversare una pioggia acida corrosiva che brucia ogni cosa tocchi. Di conseguenza, il panico si diffonde rapidamente tra la popolazione inerme. In questo scenario apocalittico, una famiglia già fragile deve affrontare l’emergenza. Nello specifico, i genitori divorziati Michal (Guillaume Canet) ed Élise (Laetitia Dosch) devono collaborare forzatamente per salvare la figlia adolescente Selma (Patience Munchenbach).

Pertanto, i tre protagonisti sono costretti a riunirsi per tentare la fuga. Tuttavia, il viaggio si rivela estremamente pericoloso e pieno di insidie. Infatti, essi non devono solo evitare le precipitazioni letali, ma devono anche gestire le loro tensioni irrisolte. Mentre fuggono attraverso un Paese ormai in rovina, i vecchi rancori riaffiorano prepotentemente. Inoltre, la scarsità di risorse complica ulteriormente la situazione. Successivamente, ogni rifugio diventa temporaneo e insicuro. Così, la lotta contro gli elementi naturali impazziti si intreccia con la battaglia per mantenere unita la famiglia. Infine, la sopravvivenza fisica dipende strettamente dalla loro capacità di perdonarsi e agire come una squadra unita.

Spoiler finale

Nelle sequenze conclusive, la pioggia acida continua a devastare inesorabilmente la regione. Intanto, la famiglia tenta disperatamente di raggiungere una zona sicura. Michal compie un gesto estremo e coraggioso per proteggere la vita di Selma. Allo stesso tempo, Élise affronta la dura realtà della loro separazione, ma riconosce anche il nuovo legame che li unisce nella tragedia. Il film chiude la narrazione con un’immagine sospesa tra speranza e disperazione. Dunque, il regista lascia intendere che la catastrofe potrebbe non essere finita, invitando il pubblico a riflettere sulle conseguenze irreversibili dei cambiamenti climatici.

Cast completo del film Acid

Il cast riunisce interpreti francesi e belgi di talento, ognuno essenziale per la riuscita del film:

  • Guillaume Canet interpreta il determinato Michal.
  • Laetitia Dosch incarna il ruolo di Élise.
  • Patience Munchenbach presta il volto all’adolescente Selma.
  • Marie Jung recita la parte di Anna.
  • Martin Verset interpreta il piccolo Thomas.
  • Valentijn Dhaenens assume il ruolo di Paul.
  • Adèle Sierra interpreta Louise.
  • Céline Groussard appare nel ruolo della Vicina.
  • Sara Stuckens completa il cast come Insegnante.

