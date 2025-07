Si intitola Max Working Lavori in corso il nuovo programma estivo di Italia 1. La trasmissione prende il via, sulla rete Mediaset, a partire dalle ore 21:20 circa.

Max Working Lavori in corso, al timone c’è il comico Max Angioni

Come intuibile già dal titolo, il padrone di casa di Max Working Lavori in corso è il comico Max Angioni. Quest’ultimo è un volto già molto noto per il pubblico di Italia 1, in quanto da diverso tempo è il co-conduttore de Le Iene, dove affianca Veronica Gentili.

Il programma, realizzato dalla società Blu Yazmine, è decisamente innovativo. L’obiettivo, infatti, è realizzare un viaggio divertente nel mondo del lavoro, che attraverso il sarcasmo e l’ironia racconta in modo originale e moderno le sfide quotidiane di molte professioni.

Il conduttore si cimenta, ogni settimana, in due professioni

Nel corso di ogni puntata di Max Working Lavori in corso, il presentatore si cimenta in due differenti professioni. Una volta giunto sul luogo dell’occupazione, il conduttore affronta l’esperienza da stagista, apprendista o collaboratore in modo molto serio, seppur con lo sguardo ironico, scanzonato e dissacrante tipico del suo stile di comicità.

La trasmissione, che mette in luce la difficoltà e la bellezza del lavoro manuale e professionale, alterna le immagini registrate dei lavori con i momenti in studio, nei quali sono commentate le attività. Max Angioni calca il palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho ed analizza le sue esperienze, dialogando anche con i datori di lavoro che lo hanno affiancato.

Quattro gli appuntamenti previsti, visibili anche in streaming mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Max Working Lavori in corso, i lavori al centro delle puntate

Max Angioni, durante il format, si cimenta in primis nel ruolo di assistente e tuttofare all’interno del club sportivo Adriano Panatta Racquet Club di proprietà del campione di tennis Adriano Panatta. In seguito, affronta il ruolo di mercante d’arte per Robertaebasta, negozio di Roberta Tagliavini, volto di Cash or Trash.

Angioni vola, poi, in Egitto, in quanto svolge la professione di maggiordomo per un resort di Sharm el Sheik. Successivamente il conduttore diventa agente immobiliare presso l’attività di Mariana D’Amico, protagonista di Casa a prima vista.

Altri lavori al centro di Max Working Lavori in corso sono l’aiuto cuoco e il pescatore. Il primo al fianco dello chef Matteo Fronduti del ristorante Manna a Milano, il secondo a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice del Capitano Elia Orecchia, che salpa da Genova. Infine, Angioni si trasforma in contadino per la Cascina Selva di Ozzero e in artigiano presso la bottega milanese Falegnameria Cavalleroni di Cesare e Marzia.