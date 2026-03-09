Il palinsesto di Rai 2 si accende con una storia di riscatto sportivo e umanità: Chi segna vince. La pellicola, diretta dal premio Oscar Taika Waititi, porta sul grande schermo l’incredibile vicenda della nazionale di calcio delle Samoa Americane, una squadra che per anni è stata sinonimo di sconfitta prima di trasformarsi in un simbolo mondiale di resilienza. Il film è disponibile per la visione in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Basato sul documentario omonimo del 2014, il lungometraggio mescola sapientemente la commedia brillante con il dramma sportivo, analizzando come il fallimento possa diventare il punto di partenza per una rinascita collettiva. Non è solo un film sul calcio, ma una celebrazione della cultura polinesiana e della capacità di trovare la felicità oltre il tabellone del punteggio.

Regia, produzione e protagonisti del film Chi segna vince

La regia è affidata a Taika Waititi, autore noto per il suo stile eccentrico e la capacità di trattare temi profondi con un tocco di dissacrante ironia. La produzione è statunitense, ma l’anima del film è profondamente legata alle radici del Pacifico, riflettendo la sensibilità del regista neozelandese.

Il ruolo del protagonista, l’allenatore Thomas Rongen, è affidato a Michael Fassbender. L’attore si cimenta in una prova fuori dai suoi canoni abituali, interpretando un uomo burbero e in crisi che trova nelle Samoa Americane una terapia inaspettata. Accanto a lui brilla un cast internazionale e locale:

Oscar Kightley : interpreta Tavita, il presidente della federazione calcistica, cuore pulsante della comunità.

: interpreta Tavita, il presidente della federazione calcistica, cuore pulsante della comunità. Kaimana : veste i panni di Jaiyah Saelua, la prima calciatrice transgender (Fa’afafine) a giocare in una competizione FIFA, figura centrale per il messaggio di inclusività del film.

: veste i panni di Jaiyah Saelua, la prima calciatrice transgender (Fa’afafine) a giocare in una competizione FIFA, figura centrale per il messaggio di inclusività del film. Elisabeth Moss : interpreta Gail, l’ex moglie di Rongen, legame con il passato difficile dell’allenatore.

: interpreta Gail, l’ex moglie di Rongen, legame con il passato difficile dell’allenatore. Will Arnett: nel ruolo di un dirigente sportivo cinico, perfetto contraltare alla genuinità isolana.

Location e scenografia: l’incanto delle isole

Sebbene la storia sia ambientata nelle Samoa Americane, il film è stato girato prevalentemente alle Hawaii. Le location sono state selezionate con cura per ricreare l’estetica vibrante e rigogliosa dell’Oceania. Dai campi da calcio improvvisati immersi nel verde tropicale ai piccoli villaggi costieri, ogni inquadratura trasmette un senso di calore e accoglienza. La scelta di girare in esterni reali ha permesso di catturare la luce naturale del Pacifico, rendendo il film visivamente splendido e autentico.

Trama del film Chi segna vince

La nazionale delle Samoa Americane è passata alla storia per la sconfitta record di 31 a 0 subita contro l’Australia nel 2001. Dieci anni dopo, la squadra non ha ancora segnato un solo gol in una partita ufficiale. In un ultimo disperato tentativo di evitare l’umiliazione nelle qualificazioni ai Mondiali del 2014, la federazione assume Thomas Rongen, un allenatore di origini olandesi licenziato dalla nazionale Under-20 degli Stati Uniti a causa del suo carattere collerico.

L’impatto tra Rongen e la squadra è inizialmente disastroso: l’allenatore cerca di imporre una disciplina ferrea a giocatori che affrontano lo sport con uno spirito diametralmente opposto. Tuttavia, la convivenza forzata porta Rongen a scoprire i valori della cultura locale, dove il rispetto per la famiglia e per l’identità di ciascuno viene prima della competizione esasperata. Il percorso di allenamento diventa un processo di guarigione per Rongen e di crescita atletica per i calciatori, portando la squadra a sognare l’impossibile: segnare almeno una rete.

Spoiler finale: un gol che vale una carriera

Attenzione spoiler: Il culmine del film arriva durante la partita decisiva contro Tonga. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra riesce finalmente a segnare il suo primo gol storico, scatenando una gioia incontenibile che commuove l’intera isola. Le Samoa Americane vinceranno la partita per 2-1, ottenendo la loro prima storica vittoria internazionale. Il finale non si concentra solo sul risultato sportivo, ma sul cambiamento interiore di Rongen, che decide di restare sull’isola per un periodo, avendo compreso che la vera vittoria non risiede nei trofei, ma nella capacità di ritrovare la propria umanità attraverso il gioco.

Cast completo del film Chi segna vince