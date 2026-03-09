Sono stati ufficialmente annunciati i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Fra novità assolute e ritorni, di seguito vi sveliamo i protagonisti.

Grande Fratello Vip 2026 concorrenti, il ritorno di Adriana Volpe ed Antonella Elia

Fra i concorrenti del Grande Fratello 2026 c’è Adriana Volpe. La showgirl torna in un programma nel quale ha presenziato già svariate volte in passato: nel 2020 come concorrente e nel 2021-2022 come opinionista. Lo stesso percorso ha fatto un’altra habitué dei reality, cioè Antonella Elia. Assoluta protagonista dentro la Casa nel 2020, ha poi lavorato come opinionista della trasmissione nell’edizione 2020-2021, scatenando non poche dinamiche.

Ilary Blasi accoglie nel loft di Cinecittà Alessandra Mussolini. Nonostante un lungo passato in politica, la sua popolarità arriva soprattutto dalle svariate esperienze sul piccolo schermo, da giurata a La Pupa e il Secchione ad aspirante ballerina di Ballando con le stelle. Prima volta assoluta in un reality show per Francesca Manzini, imitatrice, speaker radiofonica e svariate volte conduttrice di Striscia la Notizia!.

Quinta e sesta concorrente sono Paola Caruso, che deve la sua fama al ruolo di Bonas di Avanti un Altro!, e Lucia Ilardo, fra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island.

Dario Cassini e Raimondo Todaro

Il lungo elenco di concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 è completato dal comico Dario Cassini. In gara a Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, è stato nel cast di molti show comici, da Zelig ad Only Fun Comico Show. Entrano nella Casa più spiata d’Italia anche Raimondo Todaro e Raul Dumitras. Il primo è un ballerino e coreografo, ex professor edi Amici. Il secondo, invece, è stato uno dei fidanzati di Temptation Island 2024.

Direttamente dall’Albania arriva Blu Barbara Prezia, modella e terza classificata a Pechino Express 2023. La statunitense Ibiza Altea, invece, ha arricchito la prima edizione italiana di Too Hot To Handle, in onda su Netflix.

Grande Fratello Vip 2026 concorrenti, il rapper Gionny Scandal

Al Grande Fratello Vip 2026 presenzia, come concorrente, il rapper Gionny Scandal. Classe 1991, è un cantante molto apprezzato e seguito fra i giovani. Altro volto noto che attraversa la Porta Rossa è quello di Marco Berry, illusionista e conduttore di svariati programmi tv.

Direttamente da L’Amore è Cieco Italia, show di Netflix, arriva Giovanni Calvario, mentre promette di portare musica e divertimento Renato Biancardi, già nel cast di Ex on the Beach. Infine, c’è Nicolò Brigante, in passato già tronista del dating show Uomini e Donne.