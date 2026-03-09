Il palinsesto di TV8 si tinge di giallo con la messa in onda del film Omicidio al faro (titolo originale Lighthouse), un thriller psicologico che sfrutta l’isolamento geografico per costruire una narrazione carica di tensione. Diretto da Eric D. Howell, il film esplora il tema della sopravvivenza, non solo fisica ma anche psicologica, mettendo a confronto due figure femminili antitetiche all’interno di una cornice naturale tanto maestosa quanto inquietante. La pellicola è disponibile anche in streaming sulla pagina ufficiale di TV8.

La storia segue la fuga disperata di Jess, una giovane donna che cerca di lasciarsi alle spalle un passato di abusi. Quello che inizia come un viaggio verso la libertà attraverso le acque gelide del Lago Superiore si trasforma rapidamente in un incubo claustrofobico, dove il concetto di “rifugio” viene completamente stravolto.

Regia, produzione e protagonisti del film Omicidio al faro

Dietro la macchina da presa troviamo Eric D. Howell, regista capace di valorizzare le ambientazioni naturali per enfatizzare il senso di smarrimento dei protagonisti. La produzione è statunitense e si inserisce nel filone dei thriller a basso budget ma ad alto impatto emotivo, dove la sceneggiatura punta tutto sui dialoghi e sulla mimica degli attori per trasmettere il pericolo imminente.

Il cast è guidato da una convincente Skye Coyne nel ruolo di Jess, un personaggio fragile ma resiliente. Accanto a lei, Shelli Manzoline interpreta Adeline, la misteriosa custode del faro la cui ambiguità costituisce il vero motore della suspense. Completano il cast principale:

Mark Justice : nel ruolo di Colton, figura legata al passato della protagonista.

: nel ruolo di Colton, figura legata al passato della protagonista. Rod Kasai : interpreta il vice-sceriffo Foster, impegnato nelle ricerche.

: interpreta il vice-sceriffo Foster, impegnato nelle ricerche. Tyler Noble e Brandon Brooks: completano il quadro dei personaggi che ruotano attorno alla vicenda.

Dove è stato girato? L’incanto del Lago Superiore

Il film è ambientato lungo le rive settentrionali del Lago Superiore, al confine tra gli Stati Uniti e il Canada. Questa scelta geografica è fondamentale: il lago, con le sue acque fredde, profonde e soggette a tempeste improvvise, funge da barriera invalicabile, rendendo il faro un’isola metaforica. Le location mostrano paesaggi selvaggi, coste rocciose e strutture costiere isolate che amplificano il tono drammatico della pellicola. La solitudine del faro diventa lo specchio della condizione interiore di Jess, inizialmente sola nella sua fuga e poi prigioniera di un soccorso indesiderato.

Trama dettagliata del film Omicidio al faro

Jess è una donna determinata a ricominciare da capo. Per sfuggire a un ex compagno violento che continua a perseguitarla, decide di noleggiare una piccola imbarcazione con l’obiettivo di attraversare il confine canadese. Tuttavia, il destino rema contro di lei: una falla improvvisa causa l’affondamento della barca nel bel mezzo di una nebbia fitta. Quasi ipotermica, Jess viene tratta in salvo da Adeline, una donna matura che vive in totale isolamento come custode di un faro monumentale.

Il sollievo iniziale di Jess svanisce nel giro di poche ore. Adeline si dimostra eccessivamente premurosa, quasi ossessiva, impedendole di utilizzare la radio o di allontanarsi dalla struttura con la scusa della convalescenza. Man mano che la trama procede, Jess scopre frammenti inquietanti della vita di Adeline e capisce che la sua salvatrice soffre di gravi disturbi psicologici legati a perdite passate. Il faro, da luogo di salvezza, si trasforma in una trappola mortale dove la manipolazione mentale diventa l’arma principale di Adeline.

Spoiler finale: la verità su Adeline

Attenzione spoiler: Nelle fasi conclusive del film, Jess riesce ad accedere a una stanza chiusa dove trova prove di precedenti “ospiti” che non hanno mai lasciato il faro. La follia di Adeline esplode quando capisce che Jess ha scoperto il suo segreto: la donna vuole “sostituire” una figlia perduta, trattenendo Jess con la forza. Dopo una lotta serrata tra le scale a chiocciola e la lanterna del faro, Jess sfrutta la sua conoscenza della navigazione per ingannare la sua aguzzina. Riesce infine a lanciare un segnale di soccorso luminoso che attira le autorità locali. La protagonista viene finalmente tratta in salvo, ma il trauma vissuto al faro si aggiunge alle cicatrici del suo passato, lasciandola però con una nuova consapevolezza della propria forza interiore.

Cast completo del film Omicidio al faro