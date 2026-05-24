Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente si presenta come l’attesissimo nuovo capitolo cinematografico della celebre collana di commedie sentimentali trasmessa in Italia sul canale ammiraglio Rai 1. Questa brillante produzione televisiva, nata dalla collaborazione tra la casa di produzione Pepito Produzioni e Rai Fiction, si avvale della regia attenta della cineasta Laura Chiossone. La trama racconta con brio lo straordinario incontro casuale tra un padre single in forte difficoltà organizzativa e una giovane donna intraprendente la quale, spinta da una temporanea necessità economica, accetta un lavoro come governante. Di conseguenza, la ragazza si ritrova improvvisamente immersa nelle dinamiche interne di un nucleo familiare complesso, caratterizzato da fragilità emotive nascoste, segreti del passato e un profondo affetto ancora inesplorato. Il lungometraggio mantiene fedelmente il tono narrativo classico e vincente della linea editoriale, offrendo al pubblico un racconto leggero, romantico e arricchito da un messaggio finale fortemente positivo per le famiglie italiane.

Regia, produzione e protagonisti del film Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente

La regista Laura Chiossone dirige questa divertente commedia sentimentale con una mano sicura, valorizzando la sceneggiatura attraverso ritmi comici incalzanti e una direzione degli attori impeccabile. Allo stesso modo, il cast principale unisce volti noti del cinema italiano a giovani promesse della fiction televisiva, creando un gruppo affiatato che conquista fin da subito l’interesse degli utenti su Google News. Tra gli interpreti principali spicca il talento di Leo Besozzi, affiancato dall’apprezzato attore Riccardo Maria Manera, che interpreta con grande sensibilità il ruolo del premuroso ma stressato Federico. Inoltre, la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè nei panni di Gildo e di Giorgio Pasotti nel ruolo di Lorenzo assicura divertimento e spessore narrativo alla storia. Completano la squadra artistica Alessio Praticò, la bravissima Elena Radonicich che interpreta Marta, la giovanissima Giulietta Rebeggiani nel ruolo della piccola Chiara e Piera Russo che dà vita al personaggio di Fabiana.

Per quanto riguarda le scelte di geo-localizzazione, la produzione ha stabilito il set principale all’interno della città di Roma, sfruttando sia i quartieri residenziali più eleganti sia le zone urbane tipicamente familiari della capitale. Pertanto, le riprese esterne valorizzano parchi pubblici, scuole di quartiere e uffici direzionali, restituendo quell’atmosfera autentica e rassicurante che caratterizza le produzioni Rai più seguite in Italia. Molte scene chiave si sviluppano invece all’interno di accoglienti abitazioni private, selezionate per ricreare perfettamente la quotidianità domestica della famiglia protagonista. Infine, la fotografia adotta uno stile luminoso e avvolgente, basato su tonalità calde che esaltano la bellezza dei paesaggi romani durante la stagione primaverile.

Trama del film Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente

La narrazione segue le vicende di una ragazza solare e determinata che, a causa di una serie di sfortunate scadenze economiche, decide di proporsi come assistente all’infanzia presso una famiglia romana in pieno caos gestionale. Qui incontra Federico, un giovane padre single completamente sommerso dalle responsabilità quotidiane, il quale fatica a conciliare gli orari stringenti del proprio lavoro d’ufficio con la gestione della casa e l’educazione della figlia minore Chiara. La situazione appare ancora più critica a causa della fuga improvvisa e senza spiegazioni della precedente collaboratrice domestica, un evento che ha lasciato la bambina diffidente e chiusa nei confronti degli estranei.

Tuttavia, l’ingresso della nuova tata all’interno dell’appartamento modifica rapidamente lo stato delle cose, poiché la giovane introduce con dolcezza un nuovo ordine domestico, dispensando affetto sincero e affrontando i capricci della piccola con una buona dose di sana ironia. Più i giorni passano, più la protagonista si trasforma in un insostituibile punto di riferimento per Chiara e, parallelamente, attira le attenzioni romantiche dello stesso Federico. Intorno a questo nucleo principale si sviluppano inoltre le vicende di alcuni amici particolarmente invadenti, di parenti dal carattere complicato e di piccoli segreti di famiglia che riemergono gradualmente dal passato, aprendo la strada a inaspettate e felici svolte sentimentali per tutti i protagonisti.

Spoiler finale della commedia romantica

Nelle battute conclusive della pellicola, la protagonista fa una scoperta inaspettata riguardo alle reali motivazioni che avevano spinto la vecchia tata ad abbandonare l’incarico. Si tratta infatti di un profondo blocco emotivo legato a un lutto familiare che Federico tendeva a ignorare da anni. Grazie all’intervento della ragazza, il padre e la figlia trovano il coraggio di dialogare apertamente, superando l’ostacolo psicologico che li allontanava. Di conseguenza, il film si chiude felicemente: la tata ottiene un solido equilibrio lavorativo in Italia, Federico dichiara apertamente il suo amore e la piccola Chiara accoglie con gioia la giovane come parte integrante della nuova famiglia.

Cast completo del film

La forza di questo nuovo appuntamento televisivo risiede nella straordinaria armonia espressiva del suo gruppo di interpreti, scelti tra i migliori professionisti dello spettacolo italiano contemporaneo. Di seguito si riporta l’elenco completo degli attori principali che compongono il cast dell’opera cinematografica di Rai 1: