Domenica 24 maggio, Giallo manda in onda la puntata dal titolo La fede nella vendetta de I Misteri di Brokenwood 12. La serie tv è proposta dalle ore 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

I Misteri di Brokenwood 12 La fede nella vendetta, regista e dove è girata

Quella in onda oggi è la seconda puntata della dodicesima stagione de I Misteri di Brokenwood e, come le altre, ha una durata di circa 100 minuti. La produzione è distribuita a livello internazionale con il titolo originale The Brokenwood Mysteries e i nuovi appuntamenti hanno debutto in Nuova Zelanda lo scorso aprile.

La sceneggiatura degli episodi è firmata, fra gli altri, da Timothy Balme, Laura Hill e Roy Ward. La regia, invece, è a cura di Geoffrey Cawthorn, Peter Burger, Mike Smith, Ghazaleh Gol, Joshua Frizzell e Jacqueline Nairn. In totale, gli appuntamenti che compongono la dodicesima stagione sono sei.

I Misteri di Brokenwood 12 La fede nella vendetta, la trama

Durante la puntata dal titolo La fede nella vendetta, nella piccola cittadina ha fatto il suo arrivo il nuovo parroco. Si tratta di Canon Zach, un giovane prete anticonformista e anticonvenzionale, che sin da subito porta con sé una ventata di novità all’interno della comunità. Tutto cambia quando, dentro il cimitero, è rinvenuto un cadavere. Si tratta del corpo privo di vita della moglie del parroco, sul quale vengono effettuate tutte le analisi del caso dai protagonisti Mike e Kristin.

Spoiler finale

Nel corso della puntata dal titolo La fede nella vendetta de I Misteri di Brokenwood, i due detective notano, sin da subito, degli indizi che fanno pensare, in modo inequivocabile, ad un omicidio. Decidono, così, di portare avanti le indagini, che si rivelano essere molto più complesse di quel che si immaginavano inizialmente. Infatti, Mike e Kristin si ritrovano costretti a fare i conti con i numerosi strati della congregazione locale.

I Misteri di Brokenwood 12 La fede nella vendetta, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Misteri di Brokenwood 12, il cui nuovo appuntamento è trasmesso su Giallo il 24 maggio, a partire dalle ore 21:10 circa.