Blackout 2 episodi Il sospetto e La menzogna: trama, cast e curiosità

Martedì 28 gennaio, Rai 1 propone gli appuntamenti Il sospetto e La menzogna di Blackout 2 Le verità nascoste. La seconda stagione della serie è in onda dalle ore 21:20 circa.

Blackout Il sospetto, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato il secondo capitolo della fiction sono Rai Fiction ed Eliseo Entertainment. Prodotta da Luca Barbareschi, le due società hanno realizzato il titolo in collaborazione con la Trentino Film Commission.

I registi che hanno curato la serie sono Fabio Resinaro e Nico Marzano. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui la Valle del Vanoi, il Lago di Calaiti, Forte Buso e Paneveggio.

Continuano a non essere esaltanti gli ascolti della fiction. La puntata, in onda lo scorso martedì 21 gennaio, ha vinto la serata intrattenendo poco più di 3 milioni di telespettatori, per una share del 17,1%.

Blackout Il sospetto, la trama

Nel corso dell’episodio Il sospetto della fiction Blackout, Natasha riesce a fuggire con il taccuino, ma Lidia, notandola, prova a fermarla e la ferisce. Del fatto si interessa Sabrina, che conosce la lingua russa ed è determinata a ritrovare sia la donna, che il taccuino. Inoltre, ha scoperto una verità che lei non conosceva e che cambia la sua visione delle cose. La priorità, ora, è diventata la ricerca di un posto nel quale stare in sicurezza. Nel frattempo, Natasha cerca di decifrare il taccuino, rintanata nel suo nascondiglio.

La menzogna, la trama

La serata con la fiction Blackout va avanti con l’appuntamento dal titolo La menzogna. Sabrina è riuscita a riavere fra le mani il tanto agognato taccuino. Analizzando il contenuto, ha scoperto che nel taccuino sono presenti delle coordinate, che portano a un bunker dove i sopravvissuti potrebbe rifugiarsi. Tuttavia, l’edificio è piccolo e non può contenere tutti.

La salvezza all’esterno della Valle, tuttavia, potrebbe nascondere più di qualche sorpresa ed insidia. Infine, il decollo dell’elicottero è imminente e, soprattutto, non può essere rimandato.

Blackout Il sospetto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Blackout 2 Le verità nascoste, i cui primi due appuntamenti sono in onda il 28 gennaio, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play.