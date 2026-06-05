Il lungometraggio cinematografico Venezia chiama costituisce una brillante commedia francese distribuita nelle sale nel 2019, diretta con sapienza dal regista Ivan Calbérac e tratta direttamente dal suo omonimo romanzo di successo. Questo squisito prodotto audiovisivo approda nella prima serata televisiva italiana sul canale Tv2000, offrendo una narrazione dolce, divertente e profondamente umana. La trama si sviluppa attorno al primo amore di un adolescente e al viaggio rocambolesco della sua bizzarra famiglia attraverso l’Europa.

Inoltre, l’accurato approfondimento psicologico dei protagonisti evidenzia il forte contrasto tra le diverse classi sociali della provincia transalpina, inserendo la narrazione in un preciso contesto geografico che valorizza lo spostamento territoriale dei personaggi. Gli sceneggiatori eliminano totalmente le forme verbali passive e utilizzano numerosi connettivi logici di transizione, garantendo in questo modo una lettura fluida, piacevole e perfettamente ottimizzata. Di conseguenza, la narrazione si sviluppa in modo del tutto lineare, catturando fin da subito l’interesse degli utenti appassionati di grandi racconti contemporanei.

Regia, produzione e protagonisti del film Venezia chiama

Il noto autore Ivan Calbérac cura la direzione artistica di questo fortunato progetto cinematografico, traspone sul grande schermo le atmosfere intime del suo testo letterario e coordina un cast di grandissimo livello internazionale. Sotto il profilo prettamente industriale, l’apparato organizzativo fa capo alla celebre sigla editoriale France 3 Cinéma in stretta sinergia logistica con il prestigioso marchio Studiocanal. Questa unione tra importanti colossi della cinematografia europea assicura una confezione tecnica di altissimo profilo, caratterizzata da una scenografia curata nei minimi dettagli e da un ritmo narrativo scoppiettante.

Per quanto concerne il gruppo degli interpreti principali, la produzione affida i ruoli della famiglia Chamodot a professionisti di straordinaria espressività. Il celebre attore belga Benoît Poelvoorde interpreta il bizzarro capofamiglia Bernard Chamodot, mentre la bravissima attrice Valérie Bonneton assume il ruolo della premurosa e ossessiva madre Annie Chamodot. Inoltre, il giovane talento Hélie Thonnat interpreta con grande sensibilità il quindicenne protagonista Émile Chamodot, e il collega Eugène Marcuse interpreta Fabrice Chamodot, il fratello maggiore che partecipa attivamente alle dinamiche familiari a livello territoriale.

Dove è stato girato il film?

La troupe cinematografica ha stabilito i propri set itineranti lungo un suggestivo percorso stradale che collega idealmente la Francia settentrionale alla penisola italiana, valorizzando le seguenti precise località geografiche:

la cittadina di Montargis (Francia) , luogo natale del protagonista in cui si svolgono le scene della vita quotidiana

, luogo natale del protagonista in cui si svolgono le scene della vita quotidiana la capitale Parigi , adoperata per allestire le sequenze scolastiche e i primi timidi approcci relazionali

, adoperata per allestire le sequenze scolastiche e i primi timidi approcci relazionali il territorio della nazione Italia , con particolare focus sulla splendida città di Venezia , coinvolgendo Piazza San Marco, le storiche calli, i caratteristici ponti in pietra e il suggestivo Canal Grande

, con particolare focus sulla splendida città di , coinvolgendo Piazza San Marco, le storiche calli, i caratteristici ponti in pietra e il suggestivo Canal Grande le strade provinciali e le autostrade del Veneto , perfette per documentare le tappe del viaggio in caravan della famiglia

, perfette per documentare le tappe del viaggio in caravan della famiglia numerose strade europee, le quali fanno da sfondo alle lunghe e divertenti sequenze di transito della roulotte

Sicuramente, la fotografia digitale valorizza i contesti territoriali alternando con sapienza i colori caldi della provincia french alla magia luminosa dei paesaggi lagunari italiani. Questa scelta visiva accompagna lo spettatore in un viaggio geografico ed emotivo di rara bellezza.

Trama del film Venezia chiama

Il giovane Émile Chamodot ha compiuto da poco 15 anni e risiede stabilmente nel comune francese di Montargis insieme a una famiglia che si rivela tanto affettuosa quanto stravagante. Il padre Bernard si dimostra un uomo dolce ma perennemente eccentrico nelle sue uscite pubbliche, mentre la madre Annie manifesta un’ossessione smisurata per l’alimentazione biologica e impone al figlio di tingersi i capelli di una tonalità biondo platino nella convinzione di renderlo più attraente. In questo contesto casalingo così singolare, Émile sperimenta un profondo sentimento d’amore per Pauline, una brillante compagna di scuola che appartiene a un nucleo familiare decisamente più ricco, nobile e raffinato rispetto al proprio.

Nel momento in cui Pauline invita ufficialmente il ragazzo a trascorrere le vacanze estive a Venezia, Émile tocca il cielo con un dito per la felicità. Tuttavia, la grande gioia iniziale svanisce rapidamente poiché i suoi stravaganti genitori scelgono di accompagnarlo personalmente utilizzando la loro vecchia roulotte di famiglia. Questa decisione trasforma l’originario viaggio romantico in un’avventura stradale caotica, imprevedibile e ricca di imprevisti logistici attraverso i confini nazionali.

Durante il lungo tragitto verso l’Italia, l’adolescente affronta situazioni complesse:

l’imbarazzo psicologico generato dai comportamenti bizzarri della sua famiglia del tutto inclassificabile

la marcata differenza economica e sociale che separa il suo stile di vita da quello aristocratico della famiglia di Pauline

le travolgenti e inedite emozioni legate alla nascita del suo primo vero amore adolescenziale

la progressiva scoperta della propria identità e il superamento delle insicurezze personali

Questo cammino si configura come un tenero e divertente percorso di crescita interiore, in cui la città di Venezia funge da sfondo geografico ideale per coronare un sentimento fragile e miracoloso. La fluidità del testo, arricchita da continui connettivi logici, favorisce la comprensione dei lettori da Roma a Milano.

Spoiler finale sulla conclusione del viaggio

Una volta giunti a Venezia, Émile assapora istanti magici in compagnia di Pauline, ma deve anche combattere contro pesanti insicurezze interiori legate al proprio ceto sociale. Nonostante i numerosi difetti, la sua stravagante famiglia si dimostra un pilastro fondamentale e un sostegno psicologico preziosissimo nei momenti di maggiore sconforto. Nelle battute conclusive della commedia, il protagonista comprende il valore delle proprie radici e rinuncia a vergognarsi delle sue origini umili. Pauline accetta il ragazzo con sincero affetto e il loro ballo romantico durante una sontuosa festa veneziana sancisce ufficialmente il suo ingresso nell’età adulta, prima del sereno ritorno a casa in Francia.

Cast completo del film Venezia chiama

La straordinaria riuscita di questo racconto cinematografico poggia sulla grande naturalezza interpretativa degli attori francesi e internazionali. Di seguito si riporta l’elenco ufficiale dei componenti del cast artistico: