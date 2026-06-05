Venerdì 5 giugno inizia il weekend di MotoGP in Ungheria e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta dell’ottavo appuntamento del motomondiale.

MotoGP Ungheria programmazione tv, il Balaton Park ospita tutte le sessioni

In Ungheria, il motomondiale si corre presso il Balaton Park. Tale circuito ha una lunghezza di poco superiore ai 4 km e presenta diciassette curve. Il record in pista, per il giro più veloce, appartiene allo spagnolo Marc Marquez, che lo scorso anno è riuscito a concludere un giro in 1:37.699.

Il trionfo italiano nella tappa del Mugello della scorsa settimana ha modificato ulteriormente la classifica dei piloti. Essa è guidata, per il momento, da Bezzecchi, che ha accumulato 173 punti. Segue, con 156 lunghezze, lo spagnolo Martin. Il podio è completato da un altro italiano, ovvero Di Giannantonio, che ha 134 punti.

Gli orari e dove vedere le sessioni

I primi appuntamenti in Ungheria di MotoGP si svolgono venerdì 5 giugno. Dalle ore 10:45, solamente su Sky, si svolgono le prime prove libere. A seguire, dalle ore 14:55, il calendario propone le pre-qualifiche, anch’esse fruibili esclusivamente a pagamento su Sky e durante le quali sono assegnati i 10 posti per il Q2.

Il giorno seguente, dopo le seconde e ultime prove libere, il fine settimana in Ungheria di MotoGP entra nel vivo alle 10:45. Orario, questo, in cui è fissata la partenza delle Qualifiche, al termine delle quali è formata la griglia di partenza per la Sprint Race e per la gara. Tale sessione è la prima del weekend ad essere in onda, in diretta e in chiaro, su TV8.

La medesima programmazione tv interessa la già citata Sprint Race delle 14:45, durante la quale sono assegnati i primi punti. Infine, domenica 7 giugno, alle 14:00 si disputa il Gran Premio di Ungheria. È possibile seguire la gara in diretta solo su Sky, mentre la differita su TV8 parte intorno alle ore 16:00.

MotoGP Ungheria programmazione tv, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Coloro che raccontano tutti gli appuntamenti della MotoGP in Ungheria sono Guido Meda e Mauro Sanchini. Le dirette dalla pista sono precedute e seguite dagli approfondimenti firmati da Vera Spadini. Gli inviati a bordopista, in prima linea per raccontare quel che avviene nell’area delle scuderie, sono Sandro Donato Grosso, Giovanni Zamagni e Ludovica Guerra. Infine, torna anche in questo weekend Race Anatomy MotoGP, programma di analisi del motomondiale condotto da Cristiano Buonamano.