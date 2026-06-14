Su Prime Video è disponibile Ancora più sexy, film commedia sentimentale del 2026 diretto da Michela Andreozzi. Il film è il sequel di Pensati Sexy, uscito nel 2024, e riprende la storia di Maddalena Gentili tre anni dopo il suo primo incontro con l’imprevedibile guida interiore Valentina Nappi.

Al centro del racconto c’è ancora Maddalena, interpretata da Diana Del Bufalo, che sembra finalmente aver trovato un equilibrio: è diventata una scrittrice affermata, ha una relazione stabile con Vanni ed è pronta a sposarsi. Ma il ritorno improvviso di Valentina rimette tutto in discussione, costringendola a chiedersi se la felicità possa davvero dipendere dall’idea di un partner perfetto.

Regia, produzione e protagonisti del film “Ancora più sexy”

Ancora più sexy è diretto da Michela Andreozzi, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Pensati Sexy. La sceneggiatura è firmata da Michela Andreozzi e Daniela Delle Foglie, mentre la produzione è di Fabula Pictures e Amazon MGM Studios. Il film è distribuito in tutto il mondo da Amazon Prime Video.

La protagonista è Maddalena Gentili, interpretata da Diana Del Bufalo. Nel primo film era una donna insicura, bloccata da paure, giudizi e aspettative altrui; nel sequel la ritroviamo più consapevole, realizzata professionalmente e apparentemente serena. Maddalena è diventata una scrittrice di successo e sta per sposare Vanni, interpretato da Michele Rosiello, il suo fidanzato ed editore.

A destabilizzare tutto torna Valentina Nappi, presenza provocatoria e simbolica nella vita della protagonista. Non è più soltanto una guida legata alla sensualità e all’autostima, ma diventa la voce che spinge Maddalena a guardare con sincerità il suo rapporto, i suoi desideri e le sue paure.

La nuova figura che mette in crisi la protagonista è Bruno, interpretato da Mario Ermito. Il suo arrivo scuote le certezze sentimentali di Maddalena e la porta a confrontarsi con una domanda scomoda: esiste davvero il partner perfetto, o la felicità passa prima dalla capacità di bastare a se stessi?

Dove è stato girato?

Le informazioni ufficiali diffuse su Ancora più sexy indicano il film come una produzione italiana di Fabula Pictures e Amazon MGM Studios, distribuita da Amazon Prime Video. Al momento, però, non risultano comunicate in modo dettagliato tutte le location specifiche del sequel.

La vicenda mantiene un’ambientazione urbana e contemporanea, coerente con l’universo narrativo di Pensati Sexy. Il primo film era stato girato interamente a Roma, città che aveva fatto da sfondo alla vita sentimentale, familiare e professionale di Maddalena.

In Ancora più sexy, il centro visivo resta la quotidianità di Maddalena: case, ambienti editoriali, luoghi legati al matrimonio, spazi cittadini e situazioni di coppia diventano il teatro della sua nuova crisi personale. Più che puntare su grandi location riconoscibili, il film lavora su ambienti familiari e contemporanei, adatti a raccontare una commedia romantica italiana costruita tra desideri, equivoci e nuove consapevolezze.

Trama del film “Ancora più sexy”

La trama di Ancora più sexy riparte tre anni dopo gli eventi di Pensati Sexy. Maddalena Gentili sembra finalmente una donna diversa: ha superato molte delle sue insicurezze, è diventata una scrittrice affermata e ha costruito una relazione stabile con Vanni, uomo amorevole, brillante e anche suo editore.

Tutto sembra andare nella direzione giusta. Maddalena ha un lavoro riconosciuto, una vita sentimentale apparentemente solida e un matrimonio all’orizzonte. Eppure, proprio quando ogni cosa sembra perfetta, qualcosa dentro di lei comincia a incrinarsi.

Il ritorno improvviso di Valentina Nappi riapre una serie di domande che Maddalena pensava di aver superato. Se nel primo film il nodo era imparare a piacersi e liberarsi dal bisogno di approvazione esterna, questa volta il tema centrale diventa la coppia: quanto conta davvero sentirsi complete da sole? E quanto è pericoloso affidare la propria felicità all’idea che un’altra persona possa salvarci?

A complicare tutto arriva Bruno, uomo istintivo e attraente che mette in crisi l’equilibrio costruito con Vanni. Maddalena si ritrova così divisa tra sicurezza e desiderio, stabilità e impulso, progetto di vita e verità emotiva. La sua nuova avventura diventa un percorso comico e sentimentale verso una consapevolezza più adulta: l’amore non può funzionare se prima non si impara a riconoscere ciò che si vuole davvero.

Spoiler finale

Nel finale di Ancora più sexy, Maddalena Gentili arriva a comprendere che il problema non è scegliere tra Vanni e Bruno, ma capire quale idea di sé stia cercando di confermare attraverso l’amore. La protagonista si rende conto che aveva costruito intorno al matrimonio una promessa di stabilità forse più rassicurante che autentica.

Il ritorno di Valentina Nappi serve proprio a smontare questa illusione. La sua presenza spinge Maddalena a interrogarsi non solo sul desiderio, ma anche sulla paura di deludere gli altri, di cambiare idea e di non corrispondere più all’immagine della donna “risolta” che tutti sembrano aspettarsi da lei.

Vanni rappresenta l’amore sicuro, elegante e razionale; Bruno, invece, porta nella sua vita una scossa istintiva e imprevista. Ma il punto decisivo non è stabilire chi sia l’uomo giusto. Maddalena capisce che nessun partner può completarla se lei continua a cercare nell’altro la conferma del proprio valore.

La conclusione porta quindi la protagonista verso una nuova maturità. Dopo aver imparato nel primo film ad accettare la propria sensualità e la propria immagine, ora Maddalena deve accettare anche la possibilità di non avere tutte le risposte. Il finale resta nel tono della commedia sentimentale, ma consegna un messaggio chiaro: il partner perfetto non esiste, e forse la vera felicità nasce proprio quando si smette di inseguire quell’illusione.

Cast completo del film “Ancora più sexy”

Il cast di Ancora più sexy riunisce i volti principali di Pensati Sexy e diverse new entry. Al centro della storia resta Maddalena, affiancata dalla guida fuori dagli schemi Valentina Nappi, dal fidanzato Vanni e dal nuovo personaggio di Bruno, destinato a mettere in crisi le sue certezze sentimentali.