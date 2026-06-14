Domenica 14 giugno, su Giallo, è possibile vedere la puntata dal titolo Tu sei il mio pastore de I Misteri di Brokenwood 12. Il titolo parte intorno alle ore 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

I Misteri di Brokenwood 12 Tu sei il mio pastore, regista e dove è girata

La sceneggiatura degli episodi è firmata, fra gli altri, da Timothy Balme, Laura Hill e Roy Ward. La regia, invece, è a cura di Geoffrey Cawthorn, Peter Burger, Mike Smith, Ghazaleh Gol, Joshua Frizzell e Jacqueline Nairn.

Con la puntata odierna si avvia alla conclusione la dodicesima stagione della serie. Essa è composta da un totale di sei appuntamenti e, quello odierno, è il penultimo. Tale episodio, come tutti i precedenti già proposti su Giallo, ha una durata di circa 100 minuti.

Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda.

I Misteri di Brokenwood 12 Tu sei il mio pastore, la trama

Nel corso della puntata de I Misteri di Brokenwood 12 dal titolo Tu sei il mio pastore, i protagonisti sono chiamati a risolvere un nuovo caso di omicidio. La vittima è un imprenditore del posto, un uomo decisamente molto noto la cui morte desta grande stupore in paese.

Il ritrovamento del cadavere fa scattare, come sempre, tutti gli accertamenti del caso, che mettono in evidenza un aspetto decisamente strano. L’uomo, infatti, è stata assassinato e il killer, per colpire, ha utilizzato un ukulele rotto e usato dalla banda della città.

Spoiler finale

Le indagini per l’assassinio, nel corso della serie I Misteri di Brokenwood 12, hanno come conseguenza l’interruzione delle prove della banda. I protagonisti Mike e Kristin iniziano la loro inchiesta che, in breve tempo, si concentra proprio sui membri della banda. I detective, infatti, vengono a sapere che fra i musicisti vi sono state numerose tensioni, che potrebbero essere un movente per l’omicidio. In breve tempo, il numero di sospettati aumenta in maniera notevole, rendendo il lavoro investigativo tutt’altro che semplice.

I Misteri di Brokenwood 12 Tu sei il mio pastore, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Misteri di Brokenwood 12, il cui nuovo appuntamento è trasmesso su Giallo il 14 giugno, a partire dalle ore 21:10 circa.