À l'ancienne Come una volta film Rai 3
Film commedia

À l’ancienne – Come una volta: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3

Joele Germani
31 Luglio 2026 3 Minuti di lettura
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À l’ancienne – Come una volta è la commedia francese del 2024 diretta da Hervé Mimran, in onda su Rai 3. Il film racconta con ironia le disavventure di due amici di lunga data che, dopo una scoperta del tutto inaspettata, decidono di mettere in atto un piano tanto assurdo quanto rischioso per cambiare la propria esistenza.

Tra equivoci, colpi di fortuna e situazioni esilaranti, la pellicola riflette sul valore dell’amicizia e su quanto si è disposti a fare per inseguire una seconda occasione.

Regia, produzione e protagonisti del film À l’ancienne – Come una volta

La regia è firmata da Hervé Mimran, autore della sceneggiatura insieme a Igor Gotesman, William Gotesman e Carine Prévôt.

I protagonisti sono Didier Bourdon, nel ruolo di Jean-Jean, e Gérard Darmon, che interpreta Henri, due amici inseparabili fin dall’infanzia che vivono su una piccola isola della Bretagna.

Completano il cast Chantal Lauby (Nadège), Laurent Capelluto (William), Paloma Coquant (Maud), Yoann Eloundou (Erwan), Noémie Chicheportiche, Martine Schambacher, François Chattot e Damien Zanoly.

Dove è stato girato?

Le riprese di À l’ancienne – Come una volta si sono svolte principalmente in Bretagna, nel nord-ovest della Francia.

Le suggestive location costiere, i piccoli villaggi di pescatori e gli spettacolari paesaggi sull’oceano diventano parte integrante della narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e ricca di fascino.

Trama del film À l’ancienne – Come una volta

Sulla piccola isola in cui vivono, Jean-Jean e Henri trascorrono le giornate tra lavoretti occasionali, chiacchiere al bar e qualche piccolo guaio.

La loro tranquilla routine cambia improvvisamente quando scoprono che un compaesano ha vinto il jackpot della lotteria nazionale.

Convinti di poter finalmente dare una svolta alla propria vita, i due amici si mettono subito alla ricerca del fortunato vincitore.

Quando però riescono a rintracciarlo, fanno una scoperta sconvolgente: l’uomo è morto d’infarto subito dopo aver appreso della vincita, con il biglietto ancora stretto tra le mani.

Di fronte a quella situazione, Jean-Jean e Henri escogitano un piano improbabile per cercare di incassare il premio senza destare sospetti, dando il via a una serie di eventi tanto divertenti quanto imprevedibili.

Spoiler finale

Nel finale il piano dei due protagonisti si complica oltre ogni previsione e la verità rischia di venire a galla.

Tra equivoci, inseguimenti e colpi di scena, Jean-Jean e Henri comprendono che l’amicizia e la serenità valgono molto più del denaro.

L’epilogo chiude la vicenda con toni leggeri e ironici, regalando ai protagonisti una lezione di vita che va ben oltre la semplice ricerca della ricchezza.

Cast completo del film À l’ancienne – Come una volta

Il cast del film comprende:

  • Didier Bourdon: Jean-Jean
  • Gérard Darmon: Henri
  • Chantal Lauby: Nadège
  • Laurent Capelluto: William
  • Paloma Coquant: Maud
  • Yoann Eloundou: Erwan
  • Noémie Chicheportiche: Mlle Camoin
  • Martine Schambacher: Laure-Anne
  • François Chattot: Isidore
  • Damien Zanoly: Il prete

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Joele Germani

Sono per metà francese e metà italiano ma vivo qui praticamente da sempre. Amo tutto ciò che riguarda il mondo televisivo, pratico il calcio e tifo sempre per l'Italia.

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