Nella puntata di giovedì 30 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati I Tarda Notte, squadra composta da Jacopo, Francesco e Andrea, provenienti dalla provincia di Bergamo.

Il trio ha raggiunto il gioco finale alla sua prima apparizione da campione, arrivando all’Ultima Catena con la possibilità di portare a casa una vincita. Il percorso finale, però, si è rivelato complicato e il montepremi si è progressivamente ridotto fino a 391 euro.

I Tarda Notte non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa della serata. La soluzione corretta era “Stanghetta”. Per loro, quindi, nessuna vincita nella puntata del 30 luglio, ma la possibilità di tornare nella puntata successiva come campioni in carica.

I Tarda Notte: la sfida contro I Tutto Esaurito a Reazione a Catena

I Tarda Notte hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Tutto Esaurito. La squadra composta da Michele, Filippo e Alice aveva vissuto un percorso molto positivo nelle puntate precedenti, riuscendo a vincere due Ultime Catene e a costruire un bottino complessivo importante.

Nella puntata del 30 luglio 2026, però, il testimone è passato a Jacopo, Francesco e Andrea. I Tarda Notte sono riusciti a imporsi nella fase decisiva della gara e a conquistare l’accesso all’Ultima Catena.

Il nome della squadra richiama con ironia l’idea delle ore piccole, probabilmente legata alla loro energia e al modo in cui il trio si presenta in studio. La squadra ha mostrato buona intesa e un atteggiamento vivace, riuscendo a superare i campioni uscenti e a guadagnarsi la prima serata da protagonisti.

Ultima Catena: soluzione “Stanghetta” e montepremi da 391 euro

I Tarda Notte sono arrivati all’Ultima Catena dopo aver conquistato il titolo nella puntata del 30 luglio 2026.

Il percorso finale, però, non è stato semplice. Tra dimezzamenti, incertezze e l’acquisto della parola finale, il montepremi si è ridotto fino a 391 euro. Nonostante la cifra ormai molto bassa, Jacopo, Francesco e Andrea hanno provato comunque a trovare il collegamento corretto per chiudere la serata con una vincita.

All’ultima parola, i campioni hanno tentato la risposta dopo il confronto finale, ma la soluzione scelta non si è rivelata corretta. La parola misteriosa della puntata era “Stanghetta”.

I Tarda Notte non hanno quindi vinto i 391 euro in palio. Il loro montepremi resta fermo a 0 euro, ma il titolo conquistato consente alla squadra di tornare nella puntata successiva per difendere il posto da campioni.

Reazioni social: curiosità per i nuovi campioni

L’arrivo de I Tarda Notte ha incuriosito il pubblico di Reazione a Catena. Dopo il percorso de I Tutto Esaurito, il cambio di campioni ha acceso l’attenzione degli spettatori, sempre molto attivi nel commentare la puntata sui social.

Il nome della squadra ha colpito per la sua immediatezza e per il tono ironico. Anche la provenienza dalla provincia di Bergamo ha dato al trio un’identità riconoscibile fin dalla presentazione.

Il mancato successo all’Ultima Catena ha lasciato un po’ di rammarico, ma la soluzione “Stanghetta” non era immediata. I Tarda Notte avranno comunque una nuova occasione per dimostrare il proprio valore nella prossima puntata.

Reazione a Catena: chi sono I Tarda Notte

I Tarda Notte sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di giovedì 30 luglio 2026. La squadra è composta da Jacopo, Francesco e Andrea e proviene dalla provincia di Bergamo.

Jacopo è uno dei componenti del trio e ha partecipato al percorso che ha portato la squadra fino all’Ultima Catena.

Francesco è il secondo concorrente dei Tarda Notte. Insieme ai compagni ha contribuito alla vittoria contro i campioni uscenti.

Andrea completa la squadra e ha condiviso con Jacopo e Francesco la prima esperienza da campione nel game show di Rai 1.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. Nella loro prima Ultima Catena hanno giocato per 391 euro, ma non hanno indovinato la parola “Stanghetta”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella puntata successiva come campioni in carica.