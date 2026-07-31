I profondi segreti della mia famiglia (titolo originale Hidden Family Secrets) è il thriller drammatico canadese del 2021 diretto da Stefan Brogren, in onda su Rai Premium. Il film racconta una storia intensa in cui una madre è costretta a riportare alla luce un terribile segreto di famiglia per salvare la vita della propria figlia.

Tra colpi di scena, verità nascoste e rapporti familiari messi a dura prova, la vicenda si sviluppa come un thriller ricco di suspense ed emozioni.

Regia, produzione e protagonisti del film I profondi segreti della mia famiglia

La regia è affidata a Stefan Brogren, mentre la sceneggiatura è firmata da Amy Irons e Ann Williams.

La protagonista è Alex Paxton-Beesley, che interpreta Katherine, una donna che vede la propria esistenza sconvolta quando la figlia si ammala gravemente.

Accanto a lei troviamo Madelyn Keys nel ruolo di Libby, Sonja Smits (Joyce), Gabriel Venneri (Chuck), Zoe Sarantakis (Haley) e Christian Paul (Dr. Green).

Dove è stato girato?

Le riprese di I profondi segreti della mia famiglia si sono svolte in Canada, tra abitazioni private, ospedali e quartieri residenziali che fanno da sfondo a una vicenda costruita sul peso dei segreti e dei legami familiari.

Le ambientazioni quotidiane contribuiscono ad aumentare il senso di realismo e la tensione emotiva che accompagna l’intera storia.

Trama del film I profondi segreti della mia famiglia

La vita di Katherine cambia improvvisamente quando la figlia Haley si ammala di una grave forma di leucemia.

I medici spiegano che l’unica possibilità di salvarla è trovare un donatore perfettamente compatibile per un trapianto di midollo osseo.

Durante le ricerche emerge però una sconvolgente verità: molti anni prima Katherine aveva avuto un’altra figlia, Libby, data in adozione subito dopo la nascita.

L’unica persona a conoscere tutta la storia è la madre di Katherine, Joyce, che per anni ha custodito quel segreto nel tentativo di proteggere la reputazione della famiglia.

La disperata corsa contro il tempo per rintracciare Libby porterà tutti i protagonisti a confrontarsi con bugie, rimorsi e verità rimaste sepolte per oltre vent’anni.

Spoiler finale

Nel finale Katherine riesce finalmente a ritrovare Libby, che scopre di avere sempre avuto una sorella biologica.

Dopo l’iniziale incredulità e il dolore provocato dalla verità, la giovane accetta di sottoporsi agli esami di compatibilità e decide di aiutare Haley.

Il trapianto rappresenta non solo la speranza di salvare la bambina, ma anche l’occasione per ricostruire un rapporto familiare distrutto dai segreti del passato.

La confessione di Joyce permette infine a tutta la famiglia di affrontare la verità e di iniziare un difficile percorso di riconciliazione.

Cast completo del film I profondi segreti della mia famiglia

Il cast del film comprende: