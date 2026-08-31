Si intitola Filmony Decreto Scorrettezza il primo film con protagonista Tony Pitony. Si tratta dell’esordio dell’artista al cinema, previsto nel 2027.

Filmony Decreto Scorrettezza Tony Pitony, il progetto curato dalla Vision Distribution

Ad aver annunciato l’arrivo della pellicola è stato lo stesso Tony Pitony durante la sua ospitata alle Giornate Professionali di Cinema di Riccione, durante il quale ha presenziato in video-collegamento. La società che cura la produzione della pellicola è Vision Distribution, che dunque ha deciso di scommettere sull’artista nell’esordio in un ruolo per lui del tutto inedito.

Come avvenuto già in passato in tutti i suoi progetti, già dal titolo del film è evidente la firma del cantante. La tournée estiva, per esempio, era denominata Estatony, mentre l’evento del 4 settembre prossimo all’Ippodromo di Milano è noto come Concertony.

Da qui ha origine la scelta di Filmony come titolo per la produzione cinematografica.

Filmony Decreto Scorrettezza Tony Pitony, la trama

Tony Pitony è il grande protagonista del Filmony Decreto Scorrettezza. L’artista, infatti, è sia il regista della pellicola che l’attore protagonista. Il tutto, come sempre, con indosso la maschera ispirata ad Elvis Presley, che alimenta il mistero (e di conseguenza il successo) intorno al cantante.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi giorni di settembre e dovrebbero durare diverse settimane. Il clima del Filmony è ironico e scanzonato, in perfetta sincronia con lo stile artistico del cantante.

Sono poche le informazioni attualmente disponibili legate alla trama. Quel che è certo è che al fianco di Tony Pitony vi sono nel cast numerosi volti celebri del mondo del cinema e della musica. Anche la musica, inoltre, dovrebbe essere centrale nella narrazione.

I prossimi impegni del cantante

Per Tony Pitony, dunque, l’arrivo al cinema rappresenta l’ennesima conferma dell’enorme successo dell’artista. Quest’ultimo, in primavera, ha affrontato un tour europeo con tutte le date sold out, che ha interessato città come Londra, Amsterdam e Parigi. Da maggio, poi, ha affrontato una lunghissima tournée italiana, che culminerà con il già citato evento del 4 settembre all’Ippodromo di Milano con il Concertony.

Numerose indiscrezioni, poi, parlavano di un possibile approdo di Tony Pitony come concorrente della prossima edizione del Festival di Sanremo, dopo aver già debuttato sull’Ariston lo scorso febbraio al fianco di Ditonellapiaga nella serata dei duetti. Secondo le ultime notizie, tuttavia, il cantante non sarà fra i Big della kermesse, avendo rifiutato la proposta per dedicarsi ad altri progetti, fra cui proprio il Filmony.