Mancano poche settimane all’inizio del Grande Fratello Vip 9 e di seguito analizziamo il cast. Sono numerosi i futuri concorrenti dello show, fra veterani del reality e volti semi-sconosciuti.

Grande Fratello Vip 9 cast, chi ha già partecipato al talent

Al Grande Fratello Vip 9 vi sono, come detto, numerose celebrità che hanno già varcato, in passato, la Porta Rossa. In primis Valeria Marini, alla sua quarta esperienza come concorrente su nove edizioni dedicate ai vip. Tornano, poi, Guendalina Tavassi, divenuta famosa proprio dopo aver partecipato al GF 11, e Marina La Rosa, storica protagonista della prima edizione del reality proposta nel 2000.

Altri concorrenti del Grande Fratello Vip 9 che hanno già partecipato a vecchie edizioni del reality sono Alex Belli, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian, rispettivamente nella Casa nel 2021, nel 2017 e nel 2004. La conduttrice Ilary Blasi riaccoglie anche Giulia Provvedi, già protagonista nel 2018 con il duo Le Donatella.

Gli altri volti celebri

Nel cast del Grande Fratello Vip 9 vi sono, poi, diversi altri volti noti del piccolo schermo, a partire da Simone Annicchiarico, ex conduttore di Italia’s Got Talent e figlio di Walter Chiari. Dopo la chiusura di Striscia la Notizia torna a lavorare in televisione l’inviato Moreno Morello.

Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Pechino Express varca la Porta Rossa la giovane Michelle Masullo, ex dj de La Volta Buona e figlia elettiva di Jo Squillo. Fra i maschi, il più atteso è senz’altro il ballerino Andreas Muller, marito di Veronica Peparini e vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha debuttato nel talent del Biscione anche Megan Ria, ballerina che ha lavorato a lungo nella tournée di Elodie.

Grande Fratello Vip 9 cast, i semi-sconosciuti

Nel cast del Grande Fratello Vip 9, infine, ci sono una serie di volti più o meno sconosciuti al grande pubblico televisivo. Rientrano in tale categoria Giancarlo Danto, ballerino e concorrente della prima edizione di The 50, e Giacomo Gallani, modello con 176 mila follower su Instagram e volto di diversi brand internazionali di moda.

Seguitissima sui social, specie fra i più giovani, è Piera Meloni. Nata nel 2003 a La Maddalena, in Sardegna, su TikTok ha più di 550 mila seguaci, ai quali propone contenuti dedicati alla moda e al beauty. A completare il cast del GF Vip ci sono Federica Morello, ballerina già vista a Ciao Darwin, e Alessandro Roncaccia, volto della seconda e terza edizione di Italia Shore.