Sembra delinearsi una nuova tendenza in tv. Stiamo parlando delle nonne protagoniste degli show di cucina, che occuperanno un ampio spazio nei palinsesti in autunno.

Nonne show di cucina, i format di Food Network

La rete che probabilmente punta di più sul fenomeno delle nonne in cucina è senza dubbio Food Network, rete tematica di proprietà Discovery e visibile sul canale 33 del digitale terrestre. Nelle prossime settimane, ad esempio, torna la trasmissione In Cucina con la Bisnonna, programma che l’ex Miss Italia Alice Sabatini guida insieme alla bisnonna Augusta, con quest’ultima che racconta alcuni piatti della tradizione.

Altro format della rete è La casa di Nonna Lalla, che prende il nome dall’omonima protagonista che cucina i piatti dell’infanzia dalla sua casa di Palombara Sabina, vicino Roma. Su Food Network, poi, sono andati in onda gli episodi di I Segreti di Nonna Pina, Giusina e Nonna Lina e C’era una volta in Calabria, fra gli ultimi programmi ad aver debuttato sul piccolo schermo. La protagonista, anche in questo caso, è una nonna, cioè Rita, tornata in Italia, sua terra di origine, dopo aver vissuto per decenni in Canada.

Nonne show di cucina, la novità Cooking Grandmas

Anche Sky, lo scorso luglio, ha annunciato l’arrivo di una nuova trasmissione di cucina con protagoniste le nonne. Si tratta di Cooking Grandmas, guidato da Alessandro Borghese e in onda su TV8.

Al centro della trasmissione c’è la gara fra dieci nonne provenienti da diverse zone del nostro paese, che si fronteggiano sulle ricette della tradizione ma non solo, cimentandosi in categorie di sfide come lo street food e le ricette etniche.

Non solo cooking show, ma un vero e proprio reality. Le protagoniste, infatti, devono convivere all’interno di un casolare, dando vita a inaspettate alleanze. Il tutto, però, in un clima complessivo di leggerezza.

Il fenomeno sui social

Il fenomeno delle nonne ai fornelli sta iniziando a interessare la tv, ma sui social è un trend già da diverso tempo. Fra coloro che lo portano avanti con costanza c’è Anna Moroni, classe 1939 che dal 2002 al 2018 ha fatto parte del cast de La Prova del Cuoco e che attualmente si diletta in cucina, mostrando ai follower delle ricette della tradizione.

È una vera e propria star dei social, poi, Nonna Silvi, che mostra i piatti della cucina toscana ai suoi numerosissimi seguaci, che sono oltre 4 milioni solo su Instagram. Una popolarità che non è passata inosservata al mondo dello spettacolo e non è un caso che abbia debuttato, negli scorsi mesi, come giudice a Celebrity Chef di Alessandro Borghese.

Le nonne in cucina, insomma, sembrano piacere a tutti, sia in tv che sui social.