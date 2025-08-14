Giovedì 14 agosto, La5 propone la seconda puntata di Escandalo Storia di un’ossessione. La miniserie è visibile, proprio come settimana scorsa, dalle ore 21:10 circa.

Escandalo Storia di un’ossessione seconda puntata, regista e dove è girata

Produzione originale della Spagna, il titolo è realizzato in collaborazione da Mediaset Espana ed Alea Media. In patria, il titolo ha debuttato a gennaio 2023, sull’emittente locale Telecinco e con il titolo originale Escandalo Relato de una obsesion.

La trama è ideata e scritta da Aurora Guerra. La regia, invece, è curata da Ana Vazquez. Girata ed ambientata in Spagna, la miniserie è formata da otto episodi dalla durata di circa 70 minuti ciascuno. Salvo improvvise modifiche di programmazione, La5 propone due appuntamenti alla settimana, nel prime time del giovedì.

Escandalo Storia di un’ossessione seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata di Escandalo Storia di un’ossessione, Ines e Tomas convolano a nozze, nonostante l’atteggiamento della protagonista inizi a destare qualche sospetto, soprattutto in Lola ed Ana.

Il matrimonio fra Ines e Tomas crea più di qualche malumore in Mauro, che non condivide la scelta del padre di sposare una donna conosciuta da poco. Il ragazzo, intanto, deve affrontare dei problemi di coppia con Ana. Quest’ultima manifesta la volontà di avere dei figli, ma tale esigenza non è condivisa da Mauro.

Spoiler finale

Nel corso della seconda puntata della miniserie, il rapporto fra Ines ed Hugo è sempre più problematico. Dopo un riavvicinamento intimo nel giorno delle nozze, il ragazzo non approva il matrimonio fra l’amante ed il padre ed inizia a mostrare un certo malessere. Nel frattempo, approfondisce la conoscenza di Ainara, la figlia di Ines.

La protagonista, subito dopo aver notato la vicinanza fra i giovani, prova una forte gelosia e sviluppa una vera e propria ossessione. Tomas si rende conto che c’è qualcosa che non quadra ed inizia ad indagare sulla vita della compagna, facendo una scoperta che lo turba profondamente.

Escandalo Storia di un’ossessione seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Escandalo Storia di un’ossessione, che prosegue con il secondo appuntamento in prima serata su La5 e fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity.