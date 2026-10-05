Fatti vedere è una commedia romantica italiana del 2025, diretta da Tiziano Russo e proposta su Sky Cinema Uno. Protagonista è Matilde Gioli, che interpreta una psicologa alle prese con una separazione improvvisa. Il film dura circa 105 minuti ed è uscito nei cinema italiani il 6 febbraio 2025.

La storia nasce da una coincidenza che mette insieme lavoro e vita privata: Sandra ritrova il fidanzato che l’ha lasciata fra i pazienti della piattaforma per cui ha appena iniziato a lavorare. Per ottenere le spiegazioni che lui le ha negato, sfrutta un errore informatico e assume l’identità di una collega molto più anziana.

Regia, produzione e protagonisti del film Fatti vedere

Il film è prodotto e distribuito da Eagle Pictures. Il soggetto nasce da un’idea di Roberto Proia, autore della sceneggiatura insieme a Giulio Carrieri. Tiziano Russo, già regista di Noi anni luce e di stagioni di Skam Italia, dirige una storia costruita su false identità, gelosia e difficoltà nel comunicare.

La fotografia è di Vito Frangione e il montaggio di Giorgio Currà. Accanto a Gioli, Francesco Centorame interpreta Stefano e Pierpaolo Spollon è Marco, l’investigatore che aiuta Sandra. Asia Argento interpreta Benedetta, amica della protagonista: il suo matrimonio diventa un appuntamento decisivo per lo sviluppo degli equivoci.

Il travestimento è centrale anche sul piano visivo. Sandra deve modificare voce, aspetto e gesti per apparire credibile agli occhi di un uomo che la conosce da dieci anni. L’espediente richiama la tradizione della commedia sulle identità inventate, trasferendola nelle sedute online e nel linguaggio delle relazioni contemporanee.

Dove è stato girato Fatti vedere?

Le riprese sono state realizzate a Roma, a partire dal 2 marzo 2024, per una lavorazione di circa sei settimane. Fra le zone interessate dal set è documentato il quartiere Testaccio. La capitale costituisce dunque una location effettiva della produzione, oltre a offrire il contesto urbano degli incontri fra i personaggi.

Il film alterna ambienti domestici, spazi professionali e luoghi legati alla preparazione delle nozze. Le stanze dalle quali Sandra effettua le videochiamate hanno un ruolo particolare: basta un’inquadratura sbagliata perché la sua messinscena possa essere scoperta. Il racconto sfrutta così la differenza fra ciò che la webcam mostra e quello che resta fuori campo.

Trama di Fatti vedere

Sandra Scuteri ottiene un incarico su una piattaforma di psicoterapia e torna a casa desiderosa di raccontarlo al compagno. Stefano, invece, ha deciso di interrompere la convivenza dopo dieci anni. La mancanza di una spiegazione la destabilizza: più della separazione stessa, Sandra non sopporta di ignorarne il motivo.

Quando comincia a ricevere i pazienti, scopre che il sito ha associato il suo profilo alla fotografia e all’identità della settantenne Sandra Robbiati. Fra le persone prenotate compare proprio Stefano. Sandra spegne la webcam, cambia voce e prosegue la seduta fingendosi l’altra dottoressa, trasformando un errore tecnico in un inganno deliberato.

Il piano diventa più complicato quando parlare senza mostrarsi non basta più. Marco, investigatore privato abile nei camuffamenti, la aiuta a costruire un travestimento. La ricerca delle ragioni dell’abbandono si intreccia così con la nuova complicità fra Sandra e Marco, mentre l’amicizia con Benedetta e le imminenti nozze moltiplicano gli incontri difficili da gestire.

Fatti vedere, spoiler finale

La messinscena conduce Sandra a dover rispondere del proprio comportamento davanti all’Ordine degli psicologi. La vicenda viene anche raccontata attraverso questa cornice: il problema non riguarda soltanto Stefano, perché la protagonista ha utilizzato una relazione professionale per cercare risposte personali.

Il matrimonio di Benedetta è il luogo della resa dei conti, dove i travestimenti e le bugie vengono alla luce. La conclusione mette al centro la necessità di Sandra di recuperare autonomia e rispetto di sé. Un ulteriore epilogo legato ai titoli di coda riapre la componente romantica. I dettagli precisi di quest’ultima scena e la spiegazione definitiva della scelta di Stefano non sono confermati dalle informazioni disponibili: non è possibile ricostruirli qui con certezza.

Cast di Fatti vedere