The Warrior – The Iron Claw è un film biografico e sportivo del 2023, scritto e diretto da Sean Durkin, proposto su Prime Video. Il titolo originale è The Iron Claw. Zac Efron interpreta Kevin Von Erich, membro di una famiglia che ha segnato il wrestling statunitense e subito una successione di tragedie.

La vicenda segue soprattutto gli anni in cui Kevin e i suoi fratelli cercano di conquistare il successo sotto la guida del padre Fritz. Agli incontri sul ring si affiancano i rapporti familiari, la pressione delle aspettative e l’incapacità di esprimere il dolore. Il racconto adotta il punto di vista di Kevin, testimone della disgregazione del proprio mondo.

Regia, produzione e protagonisti del film The Warrior – The Iron Claw

Sean Durkin firma sia la regia sia la sceneggiatura. La produzione coinvolge A24 e House Productions, con il sostegno di BBC Film. Fra i produttori figurano Tessa Ross, Juliette Howell e lo stesso Durkin. La fotografia è di Mátyás Erdély, mentre Richard Reed Parry compone la colonna sonora.

Il titolo richiama la celebre presa di Fritz Von Erich, diventata un segno distintivo della dinastia. Nel racconto quella stretta può essere letta anche come un’immagine dell’autorità paterna: i figli cercano continuamente di dimostrare il proprio valore attraverso risultati sportivi, obbedienza e resistenza fisica.

Il film è ispirato a persone reali, ma comprime la storia familiare. Il fratello Chris non compare come personaggio autonomo: questa scelta di adattamento evita di riprodurre ogni lutto nella stessa successione della realtà. Kevin, Kerry, David e Mike costituiscono il nucleo della vicenda cinematografica.

Dove è stato girato The Warrior – The Iron Claw?

Il Texas è l’ambientazione della storia, mentre le riprese principali sono state effettuate nei dintorni di Baton Rouge, in Louisiana. La lavorazione ha occupato 34 giornate fra ottobre e novembre 2022. Le immagini sono state realizzate su pellicola 35 mm, contribuendo alla resa visiva del periodo rappresentato.

Un ex negozio di mobili è stato trasformato nel Dallas Sportatorium, l’arena legata alle esibizioni dei Von Erich. Gli attori hanno eseguito incontri completi davanti a un pubblico presente sul set. Questa organizzazione permette alla macchina da presa di seguire il movimento dei corpi e le reazioni degli spettatori, dando continuità alle sequenze sportive.

Trama di The Warrior – The Iron Claw

Fritz Von Erich considera il successo dei figli la prosecuzione della propria carriera. Kevin lavora duramente per guadagnarsi una possibilità, ma il padre stabilisce graduatorie fra i fratelli e favorisce chi ritiene più adatto a diventare campione. David dimostra talento anche nel parlare al pubblico, mentre Kerry si avvicina al wrestling dopo la fine delle sue aspirazioni olimpiche.

Mike, più interessato alla musica, viene progressivamente coinvolto nell’attività di famiglia. Il legame fra i fratelli rimane forte, ma non basta a proteggerli dalla pressione. Kevin incontra Pam e costruisce con lei una relazione che gli offre uno spazio affettivo diverso dall’ambiente competitivo nel quale è cresciuto.

La morte di David durante una trasferta in Giappone spezza l’equilibrio. Kerry ottiene il titolo mondiale, ma un incidente motociclistico cambia la sua vita e la sua carriera. Mike affronta gravi conseguenze dopo un intervento e muore suicida. Kevin continua a cercare un modo per tenere unita la famiglia, mentre l’idea di una maledizione accompagna ogni nuova perdita.

The Warrior – The Iron Claw, spoiler finale

Anche Kerry muore suicida. Kevin trova il suo corpo e, travolto dalla rabbia, affronta Fritz accusandolo di non aver ascoltato il bisogno d’aiuto del figlio. La scena porta allo scoperto il danno prodotto da una cultura familiare che pretende forza e successo anche quando i ragazzi sono in difficoltà.

Una sequenza immaginaria mostra Kerry ricongiungersi ai fratelli morti. Il film torna poi a Kevin, rimasto accanto a Pam e ai figli. Osservandoli giocare, l’uomo piange perché sente la mancanza dei suoi fratelli. I bambini gli offrono conforto e si propongono come nuovi compagni di quel legame perduto.

L’abbraccio finale permette a Kevin di mostrare una vulnerabilità che Fritz non ammetteva. Il punto d’arrivo è la possibilità di essere un padre diverso: il dolore rimane, ma può essere condiviso. Le informazioni conclusive ricordano la vita costruita con Pam e il riconoscimento della famiglia nella WWE Hall of Fame.

Cast di The Warrior – The Iron Claw