High Forces – Emergenza ad alta quota è un film d’azione sino-hongkonghese del 2024, diretto da Oxide Pang e proposto su Rai 4. Il titolo internazionale è High Forces, mentre durante la lavorazione il progetto era conosciuto anche come Crisis Route. Andy Lau interpreta un esperto di sicurezza coinvolto nel dirottamento di un grande aereo passeggeri.

Il racconto unisce la lotta contro un gruppo armato alla storia di un padre che ha perso la fiducia della propria famiglia. Sul volo si trovano infatti anche la sua ex moglie e la figlia, rese distanti da un incidente avvenuto anni prima. Proteggerle significa affrontare una minaccia immediata e le conseguenze delle proprie azioni.

Regia, produzione e protagonisti del film High Forces – Emergenza ad alta quota

Oxide Pang costruisce il film attorno agli spazi di un Airbus A380: corridoi, cabine e passaggi interni diventano luoghi di inseguimenti e combattimenti. Andy Lau partecipa anche alla produzione, insieme ad Alvin Lam; il progetto è legato a Universe Entertainment. La presenza dell’attore collega la componente spettacolare al dramma personale del protagonista.

La contrapposizione principale è fra Gao Haojun e Mike, capo dei dirottatori. Il primo deve intervenire senza compromettere la sicurezza degli ostaggi; il secondo usa la paura e le esecuzioni per imporre le proprie condizioni. Fu Yuan e Xiaojun hanno una funzione attiva nel racconto e contribuiscono alla resistenza contro gli aggressori.

Dove è stato girato High Forces – Emergenza ad alta quota?

La lavorazione si è svolta a Qingdao, in Cina, con riprese iniziate il 27 settembre 2021 e concluse nel novembre dello stesso anno. La data d’inizio coincideva con il sessantesimo compleanno di Andy Lau. Il film è arrivato nelle sale nel 2024, a distanza di tre anni dalle riprese.

Per rappresentare l’aereo sono stati utilizzati ambienti scenografici che riproducono gli interni dell’A380. La cabina di lusso e gli spazi più angusti consentono di alternare scene collettive e scontri ravvicinati. Qingdao è quindi una location produttiva: non va confusa con il luogo in cui si svolge l’intero viaggio della finzione.

Trama di High Forces – Emergenza ad alta quota

Gao Haojun porta con sé il peso di un incidente stradale nel quale la figlia Xiaojun ha perso la vista. Il comportamento violento dell’uomo ha incrinato il matrimonio con Fu Yuan e portato alla separazione. Dopo quella crisi, Gao lavora come esperto di sicurezza per una compagnia aerea e cerca di dare una direzione diversa alla propria esistenza.

Durante il volo inaugurale di un Airbus A380 ritrova inaspettatamente le due donne. La possibilità di parlarsi viene spezzata da un gruppo di dirottatori guidato da Mike. Fra i passeggeri si trova anche Li Hangyu, vertice della compagnia, al quale i criminali intendono imporre un enorme riscatto. L’aereo diventa una prigione sospesa nel cielo.

Gao tenta di contrastare gli aggressori sfruttando la propria preparazione e la conoscenza delle procedure di sicurezza. Xiaojun, pur non potendo vedere, osserva la situazione attraverso suoni e altri indizi, aiutando il padre. Fu Yuan partecipa alla difesa dei passeggeri: la famiglia deve collaborare anche se il trauma che l’ha divisa non è ancora superato.

High Forces – Emergenza ad alta quota, spoiler finale

La conclusione porta la crisi dal combattimento a bordo alla necessità di far atterrare l’aereo. Il piano di Mike viene sconfitto e i dirottatori vengono neutralizzati: i membri del gruppo sono uccisi oppure arrestati. Il salvataggio richiede un atterraggio d’emergenza su una strada, con l’intervento di un mezzo pesante utilizzato nella manovra.

Gao, Fu Yuan e Xiaojun sopravvivono e si riavvicinano. La conclusione del conflitto familiare accompagna quella dell’assalto: il padre dimostra di saper usare le proprie capacità per proteggere gli altri. Il film chiude quindi sulla riconciliazione, dopo aver fatto della collaborazione fra i tre una parte essenziale della sopravvivenza.

Cast di High Forces – Emergenza ad alta quota