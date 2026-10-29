Il regalo di compleanno è un film di genere commedia del 2026, diretto da Vanessa Jopp, in arrivo su Netflix il 30 ottobre 2026. Il titolo originale è Das Geschenk, mentre quello internazionale è The Birthday Gift. La durata è di circa 86 minuti. Jeanne Goursaud, Edin Hasanović e Heiner Lauterbach guidano il cast di una festa per bambini destinata a trasformarsi in uno scontro tra adulti.

Marlene ha pianificato il compleanno del figlio con la massima attenzione. La comparsa di un regalo controverso mette però in discussione le regole stabilite e fa esplodere divergenze che erano già presenti nella famiglia. Il racconto utilizza una ricorrenza ordinaria per affrontare, attraverso la commedia, educazione, autorità e rapporti tra generazioni.

Regia, produzione e protagonisti del film Il regalo di compleanno

La regia è di Vanessa Jopp, su sceneggiatura di Ben Brooks. La produzione è di UFA Fiction per Netflix. Eric Bouley è il produttore e Antonia Matthes la producer. La fotografia è curata da Bernhard Jasper, mentre la scenografia è di Christian Schäfer. Il film adotta una struttura corale, concentrando personaggi e conflitti nello spazio della festa.

Jeanne Goursaud interpreta Marlene Frischmann, madre single determinata a organizzare una giornata impeccabile per il figlio Theo, interpretato da Levin Wopp. Edin Hasanović è Timo Frischmann, fratello di Marlene e proprietario della villa. Heiner Lauterbach interpreta il padre Hans Frischmann. Le differenze tra i tre adulti trasformano la preparazione della festa in una convivenza molto meno semplice del previsto.

Dove è girato Il regalo di compleanno

Le riprese si sono svolte in Germania, tra Berlino e Brandeburgo. La lavorazione ha occupato 40 giorni, dal 18 agosto al 15 ottobre 2025. La villa di campagna costituisce l’ambiente principale della storia, ma la realizzazione ha richiesto un calendario ben più ampio della singola giornata raccontata.

La concentrazione degli invitati nella stessa casa sostiene il meccanismo comico. Chi ha opinioni incompatibili non può semplicemente sottrarsi alla conversazione senza compromettere la festa. Gli spazi preparati per i bambini diventano il luogo nel quale gli adulti manifestano rivalità e insofferenze, mentre l’eleganza dell’abitazione contrasta con il crescente disordine dei rapporti.

Trama di Il regalo di compleanno

Marlene prepara il compleanno di Theo nella lussuosa villa del fratello Timo. Ha previsto palloncini, torta senza glutine, piñata e animali, cercando di rendere ogni dettaglio adatto a una ricorrenza memorabile. Il programma risponde al desiderio di offrire al figlio un momento perfetto, senza lasciare nulla al caso.

Gli ospiti portano però nella casa personalità e aspettative differenti. Timo è un banchiere dal comportamento esuberante, mentre Hans esprime un modo di intendere la famiglia distante da quello della figlia. All’incontro partecipa anche Jenny, collega di Marlene, le cui convinzioni contribuiscono a rendere più acceso il confronto.

La situazione precipita quando Theo riceve una pistola giocattolo. L’oggetto interrompe l’apparente accordo su come debba svolgersi la giornata e diventa il centro di una discussione sui principi educativi. Accettarlo, rifiutarlo o minimizzarne l’importanza significa prendere posizione davanti agli altri invitati.

Le anticipazioni de Il regalo di compleanno

Il regalo è il punto di partenza di un conflitto più ampio. I personaggi discutono di modelli maschili, libertà dei bambini e responsabilità dei genitori. La festa costringe ciascuno a esprimere idee che, fino a quel momento, potevano rimanere implicite. La divergenza non riguarda quindi soltanto un giocattolo, ma anche il diritto di stabilire le regole per il figlio di un’altra persona.

La commedia mette alla prova soprattutto la convinzione di Marlene di poter controllare l’intera situazione. Gli adulti rivendicano maturità e competenza, ma diventano progressivamente incapaci di mantenere il confronto entro limiti ragionevoli. La presenza dei bambini rende ancora più evidente la distanza tra gli ideali proclamati e il comportamento effettivo.

La struttura corale permette di osservare lo stesso incidente da posizioni diverse. La cura organizzativa della madre, l’esuberanza del fratello e le abitudini del nonno non coincidono automaticamente con un progetto condiviso. Il compleanno diventa così una prova di convivenza: il problema non è più soltanto salvare il programma della giornata, ma riconoscere quanto rancori e giudizi personali stiano occupando una festa pensata per Theo.

Cast de Il regalo di compleanno