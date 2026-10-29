Inga Lindström – Mi ami? è un film televisivo tedesco diretto da Ann-Kristin Knubben, proposto da Rete 4. Il titolo originale è Liebst du mich? e la durata è di circa 90 minuti. Girato nel 2024, è arrivato in streaming in Germania nel dicembre 2025 e su ZDF l’11 gennaio 2026. I protagonisti sono Klara Deutschmann e Ferdinand Seebacher.

La storia segue Jule, una donna creativa che raggiunge il fratello per aiutarlo nel suo bistrot. Il soggiorno in campagna la costringe a confrontarsi con un rapporto familiare interrotto e la avvicina a un padre in vacanza con la figlia. L’incontro sentimentale nasce dentro una rete di responsabilità, segreti e ferite che nessuno dei protagonisti può ignorare.

Regia, produzione e protagonisti del film Inga Lindström – Mi ami?

La regia è di Ann-Kristin Knubben, su sceneggiatura di Christiane Sadlo, autrice del ciclo firmato con lo pseudonimo Inga Lindström. La produzione è di Bavaria Fiction per ZDF, con Stephan Bechtle come produttore. La fotografia è di Niklas J. Hoffmann, il montaggio di Sabine Matula e le musiche di Karim Sebastian Elias.

Klara Deutschmann interpreta Jule, una copywriter legata a Edwin, interpretato da Eric Bouwer. Ferdinand Seebacher è Paul, padre di Lotta, interpretata da Lillemor Leistenschneider. Heio von Stetten interpreta Otto, padre di Jule, mentre Lukas Zumbrock è suo fratello Hanno. L’insieme dei personaggi permette di accostare diversi modi di vivere la vicinanza familiare.

Dove è girato Inga Lindström – Mi ami?

Il film è stato girato in Svezia, a Nyköping e nei dintorni, durante l’estate del 2024. La produzione conserva il legame del ciclo con il territorio svedese: il paesaggio accompagna gli incontri e i momenti nei quali i protagonisti si allontanano dalla routine per riflettere sulle proprie scelte.

Nella storia il soggiorno avviene nella cittadina di Lansing. Il bistrot di Hanno costituisce uno spazio centrale, perché porta Jule nello stesso luogo in cui lavora Otto. Il viaggio non offre quindi soltanto una pausa dal rapporto con Edwin: crea una vicinanza obbligata con una persona dalla quale Jule aveva scelto di mantenere le distanze.

Trama di Inga Lindström – Mi ami?

Hanno chiede alla sorella di raggiungerlo urgentemente. Dopo la separazione dalla compagna, il suo nuovo bistrot ha bisogno di aiuto proprio nel periodo più impegnativo. Jule accetta di partire, anche se la decisione contrasta con i programmi di Edwin e porta tensione nel loro rapporto.

Arrivata in campagna, Jule scopre che nel locale lavora anche Otto, il padre che anni prima ha lasciato la famiglia. Hanno riesce a condividere con lui uno spazio quotidiano, ma per la sorella il passato non è risolto. Le spiegazioni di Otto devono misurarsi con una ferita che Jule non considera superata soltanto perché è trascorso del tempo.

Durante il viaggio e il soggiorno, Jule conosce Paul e sua figlia Lotta. L’uomo appare molto attento alla bambina e concentra su di lei gran parte delle proprie energie. La disponibilità di Paul e la familiarità che si crea tra loro introducono una possibilità sentimentale inattesa, complicata però dalle relazioni già esistenti.

Lotta scopre un segreto familiare e, sconvolta, si allontana. La sua fuga trasforma le inquietudini degli adulti in un problema immediato. Jule affianca Paul nella ricerca, e la condivisione della preoccupazione rende più profondo il legame tra i due. Il sentimento cresce mentre entrambi devono assumersi responsabilità verso altre persone.

I segreti di famiglia e il rapporto tra Jule e Paul

Alla vicenda si aggiunge Pia, moglie di Paul, interpretata da Henriette Hölzel. Il suo arrivo rende evidente che la famiglia non coincide con l’immagine iniziale della vacanza. Anche Pia custodisce una verità personale: una relazione con un altro uomo che complica ulteriormente l’equilibrio della coppia.

Il film affianca così la difficoltà di Jule a perdonare il padre e quella di Paul a gestire una crisi familiare. Per entrambi, una nuova relazione non può essere soltanto una fuga dai problemi. La domanda del titolo riguarda la capacità di esprimere i sentimenti e di sostenerli attraverso decisioni concrete, senza lasciare che siano i segreti a scegliere il futuro delle persone coinvolte.

Cast di Inga Lindström – Mi ami?