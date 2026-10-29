Minimum Wage è una serie tv comica statunitense del 2026, disponibile su Netflix dal 26 ottobre. Il primo gruppo comprende 14 episodi, all’interno di un ordine complessivo di 28. La storia nasce dai video di American High Shorts e racconta il lavoro di un gruppo di adolescenti in una pizzeria, tra turni difficili, richieste dei clienti e stipendi molto bassi.

Il titolo richiama il salario minimo, mentre il tono della serie nasce dalla distanza tra la modesta importanza dei problemi e l’enorme pressione con cui vengono affrontati. Il locale diventa uno spazio di amicizie, rivalità e piccoli disastri. I protagonisti devono imparare a lavorare insieme senza smettere di confrontarsi con la scuola e con le proprie vite fuori dal ristorante.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Minimum Wage

I creatori e showrunner sono Jeremy Garelick e Will Phelps. La produzione è di American High, con Axelle Azoulay tra i produttori esecutivi. Il gruppo principale di interpreti partecipa anche alla scrittura e alla regia: il passaggio dai contenuti brevi alla serie conserva quindi un legame diretto con il lavoro collettivo nato online.

Il cast comprende Aidan Micho, Grace Reiter, Hyde Healy, Julia DiCesare, Luke Burke, Ryan Micho e Tommy Armstrong. I personaggi principali condividono il nome con i rispettivi interpreti. A loro si aggiunge Randall Park come Terry Sylvester, proprietario della catena. La sua presenza introduce il punto di vista di chi può decidere il futuro del locale senza partecipare alla fatica quotidiana dei turni.

Dove è girata Minimum Wage

La serie è stata girata nell’area di Syracuse, nello Stato di New York, con base a Liverpool. La pizzeria The Slice Club è un luogo immaginario, ricavato da un edificio reale: un ex ristorante barbecue Limp Lizard, acquistato e trasformato dalla produzione per ospitare il set.

Il locale resta il centro visivo e narrativo della commedia. Il bancone, gli spazi di servizio e le zone riservate al personale permettono di passare rapidamente dalle richieste dei clienti alle discussioni tra colleghi. Non si tratta quindi di un documentario su una pizzeria in attività, ma di una finzione costruita per sembrare osservata durante il normale lavoro.

Trama di Minimum Wage

Gli adolescenti dello Slice Club devono tenere in piedi un’attività che funziona molto meno bene di quanto il proprietario desideri. Terry Sylvester arriva nel locale e valuta se continuare a sostenerlo oppure venderlo. Il personale è costretto a spiegare la propria organizzazione, facendo emergere metodi discutibili e un rapporto con il lavoro tutt’altro che ordinato.

La minaccia economica si intreccia alle difficoltà più immediate. Le ore di maggiore affluenza mettono sotto pressione una squadra che fatica a coordinarsi; le regole dei responsabili possono diventare un ostacolo anziché una soluzione. Gli errori generano nuovi tentativi di rimediare, spesso capaci soltanto di allargare il problema.

La serie usa il linguaggio del falso documentario. La sensazione di assistere a comportamenti colti sul momento accompagna una scrittura fondata su reazioni rapide e situazioni assurde. I giovani non sono osservati soltanto come dipendenti: il luogo di lavoro diventa una parte della loro formazione, nella quale amicizia e responsabilità si sovrappongono continuamente.

Gli episodi e le situazioni di Minimum Wage

Nei primi episodi un litigio di coppia al ristorante divide il personale, mentre Ryan organizza una sorpresa per il compleanno di Grace. Un divieto di utilizzare i telefoni introduce un altro conflitto tra le necessità dell’attività e le abitudini dei dipendenti. Anche un gruppo di clienti può alterare completamente il ritmo di una giornata apparentemente normale.

Altre storie coinvolgono biglietti della lotteria, una nuova arrivata, la realizzazione di uno spot e la presenza di insegnanti nel locale. Sono occasioni diverse per mettere alla prova la stessa squadra. La durata contenuta degli episodi permette di sviluppare ciascun incidente con un ritmo vicino alle origini brevi del progetto, mantenendo continuità tra i rapporti dei personaggi.

La comicità si fonda soprattutto sulla sproporzione: un problema piccolo può trasformarsi in un’emergenza per chi lo affronta durante un turno. Il ristorante è insieme una fonte di stress e un luogo di appartenenza. Il gruppo cerca di salvarne il funzionamento, ma deve anche imparare quanto le proprie scelte contribuiscano al disordine che ogni giorno si ritrova a gestire.

Cast di Minimum Wage