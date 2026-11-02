Innamorarsi e altre pessime idee è un film di genere commedia sentimentale italiana del 2026, diretta da Simone Aleandri e proposta da Sky Cinema Uno. Lino Guanciale e Andrea Delogu interpretano un avvocato lasciato dalla moglie e un’insegnante alle prese con una causa per stalking. Un accordo nato per vendetta li conduce a mettere in discussione ciò che cercano nell’amore.

La storia parte dal tentativo di riconquistare una persona attraverso una strategia. Il protagonista ragiona come se una separazione fosse una controversia da vincere, raccogliendo informazioni e preparando una trappola per il rivale. Il coinvolgimento di Sofia, però, trasforma il piano in un confronto tra due persone ferite, entrambe costrette a riconoscere i limiti del controllo sui sentimenti.

Regia, produzione e protagonisti del film Innamorarsi e altre pessime idee

La regia è di Simone Aleandri, mentre soggetto e sceneggiatura sono firmati da Alessandra Martellini e Ciro Zecca. Il film è una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, distribuita nelle sale da 01 Distribution dal 28 maggio 2026. La fotografia è di Gianni Chiarini, il montaggio di Lorenzo Campera, le musiche di Matteo Buzzanca e le scenografie di Biagio Fersini.

Lino Guanciale interpreta Lino Attanasio, avvocato di successo. Andrea Delogu è Sofia, insegnante che accetta la sua proposta. Ilenia Pastorelli interpreta Matilde, amica e coinquilina di Sofia, mentre Claudio Colica è Tommy, poliziotto e migliore amico di Lino. Grazia Schiavo interpreta Grazia, moglie dell’avvocato, e Davide Devenuto è Paolo, lo chef del quale si innamora.

Dove è girato Innamorarsi e altre pessime idee

Le riprese sono state realizzate a Roma. La capitale offre gli ambienti urbani della commedia e collega la vita professionale dei personaggi a quella privata. Le case, gli incontri e gli spazi della ristorazione costruiscono il percorso attraverso il quale il progetto di Lino entra progressivamente nella quotidianità di Sofia.

La dimensione cittadina permette di alternare l’intimità dei confronti a situazioni più esposte, nelle quali ciascuno deve interpretare una parte davanti agli altri. Il lavoro dei protagonisti contribuisce al contrasto: Lino è abituato a sostenere una tesi e difendere una posizione, mentre Sofia deve prestarsi a una seduzione organizzata per raggiungere un obiettivo estraneo ai suoi desideri iniziali.

Trama di Innamorarsi e altre pessime idee

Lino Attanasio considera la propria esistenza soddisfacente: ha una carriera affermata e una famiglia. L’equilibrio si spezza quando Grazia lo lascia per Paolo, un cuoco conosciuto e affascinante. L’avvocato trova ospitalità da Tommy, ma non riesce ad accettare la fine del matrimonio e comincia a cercare elementi che possano screditare il nuovo compagno della moglie.

Tommy scopre che Paolo ha fama di seduttore. Lino interpreta l’informazione come la possibilità di dimostrare a Grazia di avere sbagliato scelta. Il piano richiede una donna capace di attirare il rivale e metterlo in una situazione compromettente. L’occasione arriva quando Sofia si presenta con un problema legale che rischia di danneggiare anche il suo futuro professionale.

L’insegnante è stata accusata di stalking dall’ex fidanzato. Lino le propone uno scambio: la difenderà gratuitamente se lei proverà a sedurre Paolo. Sofia accetta e la collaborazione coinvolge anche Matilde, esperta di informatica, e Tommy. I due amici sviluppano a loro volta una relazione, convinti di avere un’affinità immediata e quasi perfetta.

La preparazione della vendetta costringe Lino e Sofia a frequentarsi. Le discussioni e le differenze di carattere accompagnano una conoscenza che diventa sempre meno strumentale. Il progetto perde chiarezza perché l’avvocato deve confrontarsi con un sentimento nuovo proprio mentre tenta di recuperare quello precedente. Anche Sofia si trova davanti alla distanza tra ciò che aveva accettato di fare e ciò che comincia a desiderare.

Come finisce Innamorarsi e altre pessime idee: il finale spiegato

Il finale abbandona l’obiettivo della riconquista a ogni costo: Lino accetta la separazione da Grazia e il sentimento nato con Sofia. La nuova relazione supera il patto iniziale, mentre il legame tra Grazia e Paolo viene ricollocato dentro un equilibrio familiare diverso. La vendetta non costituisce più il criterio attraverso il quale valutare la propria felicità.

La sequenza conclusiva riunisce i personaggi attorno a un tavolo, rappresentando la possibilità di convivere con rapporti cambiati. La soluzione sentimentale coincide quindi con una rinuncia al possesso: Lino smette di trattare la scelta di Grazia come un errore da correggere e si apre a un futuro differente. La commedia conclude il percorso attraverso l’accettazione delle nuove coppie e di una famiglia che può riorganizzarsi dopo la separazione.

Cast di Innamorarsi e altre pessime idee