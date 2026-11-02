La nuova settimana, quella dal 2 al 6 novembre 2026, di Il Paradiso delle Signore porta nuovi colpi di scena. La soap va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa, ed è disponibile in streaming e on demand.

Il Paradiso delle Signore 2-6 novembre 2026 – lunedì 2 novembre 2026

Roberto presenta Riccardo come nuovo direttore commerciale del Paradiso. L’arrivo introduce una nuova fase per il grande magazzino, che guarda già alla campagna natalizia. Intanto Valter scopre che Simona ha deciso di abbandonare la danza.

Il giovane prova a farle cambiare idea senza conoscere fino in fondo il dolore che la spinge a rinunciare. Odile deve affrontare un problema nella casa-famiglia e Matteo le suggerisce una possibile soluzione.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 3 novembre 2026

Alla casa-famiglia emergono nuove difficoltà, oltre all’infestazione di pulci. Elisa pensa che Matteo possa essere la persona giusta per aiutare Lia a contenere il suo carattere ribelle.

Riccardo propone un’idea per lanciare la collezione di Natale e Roberto valuta una cena di lavoro al Circolo. Nel frattempo Iacopo prepara la mostra dedicata al padre e Diana cerca di dimostrare il proprio valore alla madre.

Il Paradiso delle Signore 2-6 novembre 2026 – mercoledì 4 novembre 2026

Botteri non è convinto della campagna “Ad Occhi Chiusi” proposta da Riccardo, ma Delia lo aiuta a considerarla da una prospettiva diversa. Valter coinvolge le Veneri per riportare Simona agli allenamenti, provocando però una reazione negativa.

Matteo confida a Marcello una notizia importante sul padre di Lia. La cena aziendale viene annullata e per Elisa la serata prende una direzione inaspettata, avvicinandola a Cesare.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 5 novembre 2026

Marcello riesce a risolvere un guasto nella casa-famiglia, ma Odile insiste per pagare lei. Diana aiuta Rebecca a ottenere un appuntamento con Filippo; la ragazza però sospetta che dietro l’iniziativa ci sia Carla e si allontana dalla cugina.

Irene comprende quanto la danza conti per Simona e intuisce una sofferenza profonda. Matteo racconta a Marcello di aver incontrato Carmine Mandala, il padre di Lia, e confessa di avere seri dubbi sulla sincerità dell’uomo.

Il Paradiso delle Signore 2-6 novembre 2026 – venerdì 6 novembre 2026

La campagna natalizia “Ad Occhi Chiusi” ottiene risultati positivi e Riccardo dimostra il proprio valore. Poco dopo, però, una telefonata inaspettata lo sconvolge, aprendo nuove incertezze.

Valter, Johnny, Irene e Roberto organizzano una sorpresa per Simona. Lia riabbraccia il padre grazie a Matteo, mentre Marcello propone nuovi elettrodomestici per la casa-famiglia. Valter scopre che Elisa è uscita con Cesare e i due litigano duramente.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa. Diretta e puntate on demand sono disponibili su RaiPlay