Ricchi… da morire – Delitti in famiglia è una commedia nera del 2026, in onda lunedì 9 novembre su Sky Cinema Uno. Il titolo originale è How to Make a Killing. Glen Powell interpreta Becket Redfellow, il discendente di una dinastia miliardaria che ha ripudiato sua madre. Becket scopre di avere ancora diritto all’eredità e decide di eliminare i parenti che lo precedono nella successione.

Il film comincia in carcere, poche ore prima dell’esecuzione di Becket. Di fronte a un sacerdote, il condannato ricostruisce come sia arrivato fin lì. Il racconto torna alla sua infanzia e segue il modo in cui un’idea di riscatto, trasmessa dalla madre, diventa per lui la giustificazione di una serie di delitti.

Regia, produzione e protagonisti del film Ricchi da morire Delitti in famiglia

John Patton Ford firma regia e sceneggiatura. Il film, prodotto da Blueprint Pictures, riprende liberamente il meccanismo narrativo di Sangue blu, la commedia di Robert Hamer del 1949 tratta dal romanzo Israel Rank di Roy Horniman. La fotografia è di Todd Banhazl, il montaggio di Harrison Atkins e la musica di Emile Mosseri.

Glen Powell interpreta Becket, mentre Margaret Qualley è Julia Steinway, l’amica d’infanzia che torna a farsi viva quando l’eredità diventa una possibilità concreta. Jessica Henwick interpreta Ruth, con cui Becket costruisce un legame dopo la morte del cugino Noah. Ed Harris è il patriarca Whitelaw, l’uomo che ha escluso Mary Redfellow dalla famiglia.

Dove è girato Ricchi da morire Delitti in famiglia

La lavorazione principale si è svolta a Città del Capo, in Sudafrica, dove alcuni edifici e strade sono stati adattati per ricreare New York. Per la villa dei Redfellow, ambientata a Long Island, lo scenografo Christian Huband ha fatto costruire una facciata su un terreno aperto. Gli interni combinano ambienti di set e location reali, fra cui una dimora a Constantia e il Rand Club di Johannesburg. Una seconda unità ha girato materiale a New York.

Trama di Ricchi da morire Delitti in famiglia

Mary Redfellow, allontanata dalla famiglia dopo essere rimasta incinta, cresce Becket lontano dalla ricchezza dei parenti. Dopo la sua morte, il figlio passa attraverso l’affido e da adulto trova lavoro in un negozio di abbigliamento. Il testamento della famiglia gli lascia una possibilità. Se tutti gli eredi che lo precedono muoiono, il patrimonio passa a lui. Un nuovo incontro con Julia lo spinge a trasformare quell’eventualità in un piano.

La prima vittima è il cugino Taylor, che Becket fa annegare. Al funerale conosce lo zio Warren, che gli offre il posto di Taylor nella società finanziaria di famiglia. Becket elimina poi Noah e si avvicina a Ruth, la compagna del cugino. La polizia federale comincia a interessarsi alle morti, mentre il lavoro e la relazione gli danno una prospettiva di vita diversa da quella che aveva immaginato.

Dopo altri delitti, Becket rinuncia a uccidere Warren, al quale si è affezionato. Lo zio muore però d’infarto e resta soltanto Whitelaw. Il nonno invita Becket a cena, gli ordina di ucciderlo per ottenere l’eredità e lo aggredisce quando lui si rifiuta. Becket gli spara per difendersi e diventa l’unico erede.

Come finisce Ricchi da morire Delitti in famiglia: il finale spiegato

Becket viene arrestato per la morte di Lyle, il marito di Julia. Le sue impronte sono sul tagliacarte trovato sulla scena, ma Lyle si è suicidato. Julia ha la lettera che lo dimostra e accetta di consegnarla solo dopo aver ottenuto da Becket la cessione dell’intera fortuna dei Redfellow.

Liberato dal carcere, Becket trova Ruth ad aspettarlo. Lei gli restituisce il medaglione di sua madre e se ne va senza parlare. Becket sale in auto con Julia e torna alla villa di famiglia. Ha ottenuto l’eredità solo per cederla alla donna che poteva salvargli la vita.

Cast di Ricchi da morire Delitti in famiglia