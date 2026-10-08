Hit Man – Killer per caso è un film statunitense del 2023, diretto da Richard Linklater e proposto da Rai 3. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e distribuito nelle sale italiane nel 2024, mescola commedia sentimentale, noir e racconto criminale. La durata è di circa 115 minuti.

Glen Powell interpreta un professore che collabora con la polizia fingendosi un sicario. L’incontro con una donna intenzionata a liberarsi del marito, interpretata da Adria Arjona, trasforma una normale operazione sotto copertura in una relazione pericolosa. Il protagonista scopre che la personalità inventata per ingannare i sospettati gli permette anche di esprimere desideri che aveva sempre tenuto sotto controllo.

Regia, produzione e protagonisti del film Hit Man – Killer per caso

Richard Linklater firma la sceneggiatura insieme a Glen Powell. La produzione coinvolge AGC Studios, Detour Filmproduction e Aggregate Films; tra i produttori figurano Mike Blizzard, Richard Linklater, Glen Powell, Jason Bateman e Michael Costigan. La fotografia è curata da Shane F. Kelly, il montaggio da Sandra Adair e le musiche da Graham Reynolds.

Il punto di partenza è un articolo di Skip Hollandsworth, pubblicato nel 2001 su Texas Monthly, dedicato al vero Gary Johnson, collaboratore della polizia di Houston. Il film sviluppa liberamente quella premessa: la relazione sentimentale e gli omicidi raccontati nella parte finale appartengono alla finzione cinematografica. La storia del vero Johnson offre l’idea del falso assassino a pagamento, mentre la sceneggiatura costruisce attorno a essa una commedia sull’identità e sul desiderio.

Accanto a Powell e Arjona, Austin Amelio interpreta Jasper, collega la cui condotta mette in moto diversi passaggi decisivi. Retta e Sanjay Rao sono Claudette e Phil, mentre Molly Bernard interpreta Alicia, l’ex moglie di Gary.

Dove è girato Hit Man – Killer per caso

Hit Man – Killer per caso è stato girato a New Orleans, in Louisiana, nell’autunno del 2022. La sceneggiatura trasferisce qui una vicenda ispirata a fatti legati a Houston. L’ambiente urbano permette di passare dalle lezioni universitarie agli incontri clandestini, affiancando alla dimensione investigativa quella più quotidiana della vita del protagonista.

Le scene accademiche utilizzano il campus della University of New Orleans, compresi ambienti degli edifici di Liberal Arts e Geology and Psychology. Tra le location cittadine figurano inoltre il Please-U Restaurant, su St. Charles Avenue, e Ted’s Frostop, in Calhoun Street. I locali reali danno concretezza agli appuntamenti nei quali Gary cambia voce, aspetto e atteggiamento per convincere i potenziali clienti.

Trama di Hit Man – Killer per caso

Gary Johnson insegna all’università e conduce un’esistenza riservata. Collabora con la polizia soprattutto sul piano tecnico, finché la sospensione di Jasper lo costringe a sostituirlo in un’operazione sotto copertura. Deve fingere di essere un assassino professionista e indurre un sospettato a commissionargli esplicitamente un omicidio. Il risultato rivela un talento inatteso per la recitazione.

Gary comincia a preparare identità diverse, studiando le persone che incontrerà e costruendo il sicario che ciascuna si aspetta di vedere. Per Madison Masters diventa Ron, un uomo sicuro di sé e affascinante. La donna vuole liberarsi di Ray, il marito violento, ma Gary la convince a cambiare strada. L’incontro prosegue oltre l’indagine e nasce una relazione, sostenuta dalla falsa identità di Ron.

La situazione precipita quando anche Ray si rivolge al presunto killer contro Madison. Gary avverte la donna del pericolo; successivamente Ray viene trovato morto e Madison ammette di averlo ucciso. A quel punto anche Gary deve confessare chi è davvero. Le due rivelazioni incrinano il rapporto, mentre l’indagine e una consistente assicurazione sulla vita avvicinano la polizia alla verità.

Mandato da Madison con un dispositivo di registrazione, Gary improvvisa un sistema per proteggerla: le mostra sul telefono indicazioni silenziose e guida una conversazione destinata agli investigatori in ascolto. La scena combina una discussione apparentemente ostile con una complicità che si ricostruisce sotto gli occhi dello spettatore.

Come finisce Hit Man – Killer per caso: il finale spiegato

Nel finale Jasper non crede alla messinscena e raggiunge Gary e Madison per ricattarli: pretende una parte del denaro dell’assicurazione in cambio del silenzio. Madison lo droga; Gary completa il delitto soffocandolo con un sacchetto di plastica. L’uomo che aveva soltanto simulato di essere un assassino commette così un omicidio reale.

L’epilogo mostra Gary e Madison insieme, con due figli, in una quotidianità familiare serena. I protagonisti riescono a sottrarsi alle conseguenze giudiziarie delle proprie azioni. Il lieto fine sentimentale ha quindi un significato volutamente nero: la felicità della coppia convive con i delitti che l’hanno resa possibile.

La conclusione porta fino in fondo il tema del cambiamento personale. Gary incorpora la sicurezza di Ron nella propria vita, ma la trasformazione implica anche il superamento di un limite morale irreversibile. La commedia lascia allo spettatore il contrasto fra il piacere di vedere i due amanti uniti e il prezzo criminale della loro storia.

Cast di Hit Man – Killer per caso