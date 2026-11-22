Come ti rovino le vacanze è una commedia statunitense del 2015, scritta e diretta da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, in onda su Twenty Seven. Il titolo originale è Vacation. Ed Helms interpreta Rusty Griswold, ormai adulto e deciso a regalare alla propria famiglia un viaggio indimenticabile.

Il progetto riprende i personaggi della saga inaugurata da National Lampoon’s Vacation. Rusty vuole raggiungere Walley World, il parco divertimenti legato ai ricordi della sua infanzia. Il percorso attraverso gli Stati Uniti diventa una successione di incidenti, umiliazioni ed equivoci che mettono alla prova il suo desiderio di essere un padre esemplare.

Regia, produzione e protagonisti del film Come ti rovino le vacanze

La regia e la sceneggiatura sono di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, al loro debutto nella direzione di un lungometraggio. I produttori sono David Dobkin e Chris Bender. Il film è realizzato nell’ambito di New Line Cinema e distribuito da Warner Bros. Pictures.

La fotografia è di Barry Peterson, il montaggio di Jamie Gross e le musiche di Mark Mothersbaugh. La durata è di circa 99 minuti. Il racconto utilizza la struttura del viaggio in automobile per collegare situazioni comiche diverse, mantenendo al centro le tensioni della famiglia.

Ed Helms è Rusty Griswold e Christina Applegate interpreta sua moglie Debbie. Skyler Gisondo e Steele Stebbins sono i figli James e Kevin. Chevy Chase e Beverly D’Angelo tornano come Clark ed Ellen, i genitori di Rusty, creando un collegamento diretto con i precedenti capitoli della saga.

Dove è girato Come ti rovino le vacanze

Le riprese principali sono iniziate nel settembre 2014 ad Atlanta, in Georgia. La produzione ha lavorato anche a Covington, dove il Twelve Oaks Bed and Breakfast rappresenta l’ambiente universitario legato al passato di Debbie. Gli spazi reali sono adattati alle diverse tappe del viaggio.

Il parco immaginario Walley World è stato realizzato utilizzando Six Flags Over Georgia, ad Austell. Le sequenze sul fiume coinvolgono lo U.S. National Whitewater Center di Charlotte, nella Carolina del Nord. Il film costruisce quindi l’itinerario nazionale dei Griswold combinando location che non corrispondono sempre alle destinazioni dichiarate nella trama.

Trama di Come ti rovino le vacanze

Rusty lavora come pilota e teme che la routine familiare abbia spento entusiasmo e complicità. Convinto che una vacanza diversa possa riavvicinare tutti, organizza un viaggio in macchina da Chicago verso Walley World. Debbie e i ragazzi si ritrovano coinvolti in un progetto guidato soprattutto dalla nostalgia del padre.

L’automobile noleggiata, una bizzarra Tartan Prancer, introduce subito difficoltà. I comandi poco comprensibili e le caratteristiche del veicolo si aggiungono ai problemi di una famiglia nella quale i due fratelli litigano e Rusty fatica a farsi rispettare. La strada trasforma ogni tensione in un incidente potenzialmente disastroso.

Fra le soste c’è il luogo del passato universitario di Debbie. Il tentativo di recuperare la propria immagine giovanile si rivela più difficile del previsto. L’incontro con Audrey, sorella di Rusty, e con suo marito Stone mette invece in crisi la sicurezza del protagonista, che si confronta con un uomo apparentemente molto più brillante.

Le avventure sul fiume, le disavventure dell’auto e gli incontri lungo il percorso allontanano il viaggio dall’ideale iniziale. Quando la famiglia raggiunge Clark ed Ellen, Rusty è pronto a rinunciare. Il padre lo incoraggia a continuare e gli presta la vecchia automobile familiare, permettendogli di completare il tragitto verso il parco.

Come finisce Come ti rovino le vacanze: il finale spiegato

I Griswold arrivano finalmente a Walley World, ma raggiungere la montagna russa Velociraptor richiede un’ultima prova. La lunga attesa sfocia in uno scontro con Ethan, collega e rivale di Rusty, e con la sua famiglia. I protagonisti riescono a salire sull’attrazione, che però si blocca.

L’obiettivo tanto inseguito produce quindi un’altra disavventura. Nel frattempo, tuttavia, i rapporti familiari sono cambiati: i Griswold hanno imparato a sostenersi anche attraverso l’assurdità degli imprevisti. La riuscita della vacanza non coincide più con il programma immaginato da Rusty.

Rusty organizza infine un viaggio a Parigi per sé e Debbie, affidando i ragazzi ai vicini per il rientro. La conclusione recupera il desiderio di un momento di coppia e trasforma il fallimento del piano perfetto in una possibilità di ricominciare. La famiglia non elimina il caos, ma trova un modo più complice di attraversarlo.

Cast di Come ti rovino le vacanze