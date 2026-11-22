La famiglia Panini – L’avventura delle figurine è una serie italiana del 2026, diretta da Letizia Lamartire, al debutto il 22 novembre su Rai 1. I sei episodi, distribuiti in tre prime serate, raccontano la nascita dell’impresa delle figurine attraverso le vicende della famiglia modenese. Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini.

Il racconto attraversa gli anni Quaranta e arriva al 1970, quando i Mondiali di calcio in Messico segnano una svolta internazionale. La dimensione imprenditoriale rimane legata a quella domestica: prima del marchio conosciuto in tutto il mondo ci sono una madre, otto figli e una serie di scommesse affrontate insieme.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La famiglia Panini – L’avventura delle figurine

La regia è di Letizia Lamartire. La sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli, head writer, con Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La serie è liberamente ispirata al romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando, pubblicato da Mondadori.

La produzione è di Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. La fotografia è di Gogò Bianchi, il montaggio di Pietro Morana e le musiche originali di Massimiliano Mechelli. Il progetto è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma prima dell’arrivo in televisione.

Serena Rossi interpreta Olga, mentre Edoardo Pesce è Antonio Panini. Simone Liberati interpreta Giuseppe e Federico Cesari è Umberto. I diversi caratteri dei figli permettono alla serie di raccontare l’impresa come un lavoro collettivo, nel quale intraprendenza, capacità tecnica e prudenza devono trovare un equilibrio.

Dove è girata La famiglia Panini – L’avventura delle figurine

Le riprese si sono svolte fra Modena, Castelfranco Emilia, Nonantola, Spilamberto e Roma. La lavorazione unisce quindi il territorio dal quale nasce la storia a set utilizzati per la ricostruzione degli ambienti d’epoca.

Nel centro storico di Modena è stata ricreata l’edicola che costituisce il punto di partenza dell’attività familiare. Piazza Grande e le strade cittadine tornano all’atmosfera degli anni Quaranta attraverso scenografie, costumi e mezzi del periodo. Il rapporto con l’Emilia non è soltanto geografico: la crescita dell’impresa viene raccontata dentro una comunità che attraversa guerra, ricostruzione e sviluppo economico.

Trama di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine

Antonio e Olga Panini lasciano la campagna per trasferirsi in città con i loro otto figli. Le risorse sono limitate, ma il desiderio di costruire una vita diversa alimenta i primi tentativi di lavoro autonomo. Una piccola produzione di sapone sembra offrire una possibilità, finché la guerra rende tutto più difficile.

La morte di Antonio cambia il destino della famiglia. Olga deve affrontare il dolore e assumere decisioni che riguardano il futuro di tutti. La possibilità di acquistare un’edicola apre un percorso nuovo: un chiosco di giornali può diventare un punto d’incontro con i desideri e le abitudini degli italiani.

I figli partecipano con inclinazioni differenti. Giuseppe è pronto a inseguire le occasioni più rischiose; Umberto porta il proprio talento per la meccanica. Benito esprime un carattere più riservato, mentre Franco coltiva l’interesse per i libri. Veronica contribuisce a tenere insieme i rapporti familiari e le scelte pratiche.

Dall’edicola il lavoro si allarga progressivamente. L’intuizione delle figurine trasforma un prodotto piccolo e accessibile in un oggetto capace di accendere l’immaginazione. Le raccolte legate al calcio si inseriscono in un Paese che cambia, nel quale i campioni diventano figure familiari e completare un album assume il valore di un rito condiviso.

La famiglia Panini: le anticipazioni e l’arrivo ai Mondiali del 1970

L’arco narrativo annunciato arriva ai Mondiali di Messico 1970, momento nel quale l’avventura delle figurine supera definitivamente l’orizzonte nazionale. Il successo internazionale dà una misura della distanza percorsa dalla famiglia, ma conserva il legame con le decisioni prese quando le prospettive erano molto più incerte.

La forza della storia sta nella continuità fra il piccolo commercio e l’impresa. La possibilità di crescere nasce dall’attenzione verso ciò che interessa alle persone, insieme alla disponibilità a tentare strade nuove. Olga rimane il centro di questo movimento: il suo ruolo collega la sopravvivenza familiare alla capacità di immaginare un futuro più ampio.

Cast di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine