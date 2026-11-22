Progetto Happiness, nome d’arte di Giuseppe Bertuccio D’Angelo, star sui social e su YouTube, approda in televisione. Domenica 22 novembre, infatti, debutta al timone di Senza Legge-Viaggio nelle go-zones.

Senza Legge-Viaggio nelle go-zones, previste cinque puntate

Senza Legge-Viaggio nelle go-zones è proposto su DMax, visibile sul canale 52 del digitale terrestre. Il format prende il via alle ore 21:10 circa ed è realizzato dalla società Outkast. In totale sono previste cinque puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time della domenica di DMax. Ogni appuntamento ha una durata di circa un’ora ed è fruibile anche in streaming e on demand su Discovery+.

Una serie di reportage alla scoperta dei luoghi più pericolosi del Pianeta

Al timone di Senza Legge-Viaggio nelle go-zones c’è Giuseppe Bertuccio D’Angelo, che come detto è una vera e propria celebrità sui social, vantando oltre 600 mila seguaci solamente su Instagram. Da diversi anni cura un canale su YouTube che vanta oltre 3 milioni di iscritti, nel quale pubblica i suoi viaggi in giro per il mondo. Ogni reportage mira a comprendere il significato della felicità per le diverse popolazioni del Pianeta, dagli ultimi cowboys statunitensi fino agli abitanti della Corea del Nord.

Il medesimo obiettivo è perseguito dal conduttore anche nella sua avventura sul piccolo schermo. Durante le cinque puntate il padrone di casa effettua dei reportage da alcune zone considerate fra le più pericolose, in quanto gestite interamente da organizzazioni criminali. Si tratta di realtà in cui la vita quotidiana è molto complessa ed è scandita da gesti di estrema violenza.

Senza Legge-Viaggio nelle go-zones, le tappe

Nella prima puntata del programma il conduttore si reca in Brasile. Seguito dalle telecamere di DMax, il presentatore effettua un lungo reportage dedicato alle regole che dominano le comunità nelle quali abitano i boss che gestiscono il narcotraffico di Rio de Janeiro.

Altra tappa del programma è a Cali, in Colombia. È la terza città più popolosa dello Stato, nella quale decine di gang rivali si contendono, con la violenza, il controllo dei quartieri. A seguire ci si sposta a Bogotà, dove il padrone di casa ha la possibilità di passare una notte insieme con i pandilleros, giovani banditi della capitale. Infine il reportage coinvolge Cape Town, capitale del Sudafrica, e Manila, nelle Filippine, dove Bertuccio D’Angelo entra in una delle carceri più sovraffollate al mondo.