Rai 3 offre al suo pubblico il film dal titolo La chimera in onda in prima visione. In particolare, si tratta di una pellicola che unisce il genere drammatico con suggestive atmosfere comedy. Inoltre, la produzione è il risultato di una collaborazione tra Italia, Francia e Svizzera. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, il film risale al 2017 e ha una durata complessiva di un’ora e 38 minuti.

Regia e protagonisti del film La chimera

Per quanto riguarda la regia, dietro la macchina da presa troviamo Alice Rohrwacher. Invece, i protagonisti principali sono Arthur e Flora, che gli attori Josh O’Connor e Isabella Rossellini interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast figura anche Carol Duarte, che presta il volto al personaggio di Italia.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente in Italia, scegliendo come ambientazione principale la città di Tarquinia, ma utilizzando anche diverse zone limitrofe nel territorio del Lazio. Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra Tempesta, Rai Cinema e Ad Vitam Production. Infine, è importante sottolineare che il film mantiene il medesimo titolo anche a livello internazionale.

Trama del film La chimera in onda su Sky Cinema Uno

Analizzando la trama, la storia si concentra su un archeologo inglese di nome Arthur. Nello specifico, il giovane torna nella cittadina in cui abita sul Mar Tirreno e qui ritrova la sua vecchia banda di tombaroli, trafficanti illegali di meravigliosi reperti etruschi che rinvengono durante gli scavi per poi sottrarli alle autorità.

Tuttavia, Arthur possiede un dono speciale di cui non era pienamente consapevole: ha la capacità di sentire il vuoto sotto i suoi piedi. Infatti, semplicemente camminando sul suolo, percepisce le cavità in cui giacciono le vestigia di un prestigioso passato.

Di conseguenza, Arthur mette questo suo dono particolare a servizio dei suoi amici banditi, poiché per lui far parte della squadra dei tombaroli significa realizzare un sogno di soldi facili. Eppure, dietro questa scelta si nasconde un segreto che lo ha spinto a intraprendere la strada del tombarolo.

Spoiler finale

In passato, infatti, Arthur ha vissuto un amore profondo per una ragazza di nome Beniamina, un sentimento che purtroppo non è stato corrisposto. Pertanto, ora sente dentro di sé il vuoto lasciato dal ricordo di questo amore perduto, una ferita che non si potrà mai più rimarginare.

In definitiva, per Arthur Beniamina rappresenta la sua chimera, un sogno irraggiungibile.

La chimera: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo del film La chimera e i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: