Giunge alla seconda giornata il campionato di Serie A 2025-2026. Il massimo torneo calcistico del nostro paese si svolge da venerdì 29 a domenica 31 agosto.

Serie A 2025-2026 seconda giornata, gli anticipi

Il primo incontro valevole per la seconda giornata di Serie A 2025-2026 è previsto il 29 agosto, dalle 18:30. La neopromossa Cremonese, dopo la vittoria a sorpresa ottenuta nel debutto contro il Milan, esordisce in casa contro il Sassuolo, che invece ha perso contro il Napoli sette giorni fa.

Alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda lo scontro fra il Lecce, reduce dal pareggio in trasferta contro il Genoa, e il Milan di Massimiliano Allegri, chiamato immediatamente a riscattare la brutta sconfitta del debutto.

Le partite del sabato e della domenica

La seconda giornata di Serie A 2025-2026 procede il sabato con altre quattro sfide. Alle 18:30, il Bologna sfida il Como, che ha stupito tutti la settimana scorsa battendo la Lazio per due a zero. In contemporanea, è previsto il faccia a faccia fra il Parma e l’Atalanta.

Altre due partite sono in programma alle 20:45. Il Napoli campione d’Italia in carica debutta di fronte al proprio pubblico contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Su DAZN e Sky, poi, il Pisa, che cerca continuità dopo l’ottima performance contro l’Atalanta di sette giorni fa, sfida la Roma.

Domenica 31 agosto, infine, il calendario della seconda giornata di campionato propone le ultime quattro partite. Alle 18:30 il Genoa cerca i tre punti, in casa, contro la Juventus, vincitrice all’esordio. Alla stessa ora, Sky e DAZN trasmettono Torino-Fiorentina, con i padroni di casa chiamati ad un riscatto immediato dopo l’umiliante sconfitta per cinque a zero rimediata contro l’Inter al debutto.

Proprio i nerazzurri scendono in campo alle 20:45 contro l’Udinese. Infine, in contemporanea, la Lazio è a caccia della prima vittoria della stagione contro l’Hellas Verona, a quota un punto dopo il pareggio dell’esordio contro l’Udinese.

Serie A 2025-2026 seconda giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della seconda giornata di campionato.

Lecce-Milan: Zancan e Marchegiani;

Zancan e Marchegiani; Pisa-Roma: Gentile e Montolivo;

Gentile e Montolivo; Torino-Fiorentina: Barone e Gobbi.

Questi, invece, sono i commentatori che sono coinvolti da DAZN per il prossimo turno di campionato.