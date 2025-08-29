Gli omicidi del lago: Ombre notturne rappresenta il ventesimo film della longeva saga crime tedesca che Rai2 trasmette. In particolare, la rete manderà in onda il film il 29 agosto 2025 in prima serata, portando in scena un nuovo e avvincente caso per la coppia investigativa formata da Micha Oberländer e Luisa Hoffmann, che si muoverà tra delitti domestici e oscuri segreti editoriali.

Regia, produzione e protagonisti del film Gli omicidi del lago Ombre notturne

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Michael Schneider, un autore che ha già diretto diversi episodi della serie. Invece, la produzione nasce da una collaborazione tra ZDF, Graf Film e Rowboat Film- und Fernsehproduktion, con sedi operative sia in Germania sia in Austria. A guidare il cast, nel ruolo dei protagonisti principali, ci sono Matthias Koeberlin, che interpreta Micha Oberländer, e Alina Fritsch, nel ruolo di Luisa Hoffmann.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film tra l’Austria e la Germania, scegliendo come ambientazioni principali i suggestivi dintorni del Lago di Costanza. Nello specifico, le riprese si sono svolte in località come Bregenz, Lindau, Meersburg e Costanza, valorizzando così i paesaggi lacustri e le ville isolate che accentuano il tono misterioso della narrazione.

Trama del film Gli omicidi del lago Ombre notturne

Analizzando la trama, la storia inizia quando il noto scrittore di true crime Sasha Fetscher viene trovato morto nella sua villa sul Lago di Costanza, sgozzato nel suo letto poche ore dopo una lettura pubblica. A scoprire il corpo è sua moglie Emily, la quale inizialmente sembra del tutto estranea ai fatti. Tuttavia, l’indagine, condotta da Micha Oberländer e Luisa Hoffmann, si concentra inizialmente su Henriette Trautschke, l’amante di Sasha, ma presto emergono delle incongruenze. Infatti, l’autopsia rivela che Sasha è stato avvelenato prima di essere pugnalato. Di conseguenza, la verità si complica ulteriormente quando si scopre che Emily era la vera autrice dei romanzi firmati dal marito e che il loro sodalizio creativo era ormai logoro. Pertanto, tra veleni, manoscritti e rivalità editoriali, ogni indizio porta a una svolta inaspettata.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la situazione si risolve quando Emily confessa di aver avvelenato Sasha, dopo aver scoperto che lui voleva rivelare a tutti la verità sulla paternità dei romanzi. Invece, la pugnalata post mortem si scopre essere opera di Henriette, accecata dalla gelosia. In definitiva, il caso si chiude con Micha e Luisa che riflettono sull’ambiguità dell’identità e sul confine labile tra realtà e finzione. In questo modo, la villa sul Lago di Costanza diventa il simbolo di una verità rimasta a lungo sepolta tra le righe di un libro.

Cast completo del film Gli omicidi del lago Ombre notturne

Per concludere, il cast di Ombre notturne si compone sia di volti noti della serie sia di nuovi personaggi, i quali arricchiscono ulteriormente la tensione narrativa.