Formula 1, la programmazione tv del Gran Premio di Austria: gli orari e dove vederlo in televisione

Venerdì 28 giugno parte il Gran Premio di Austria di Formula 1. Quello odierno è l’undicesimo appuntamento del mondiale, fino ad ora dominato dalla Red Bull di Max Verstappen.

Formula 1 Gran Premio Austria, la corsa si disputa alla Red Bull Ring

Il Gran Premio di Austria di Formula 1 si disputa presso il Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld. Costruito nel 1969, a lungo è rimasto inattivo ed ha subito, nel tempo, una lunga serie di rifacimenti.

Il record del giro più veloce in tale pista è di Carlos Sainz, oggi pilota della Ferrari e che ha ottenuto tale riconoscimento quando guidava, nel 2020, la McLaren. Nelle ultime tre edizioni disputate del Gran Premio d’Austria, due vittorie sono andate a Max Verstappen ed una, ottenuta nel 2022, al ferrarista Charles Leclerc.

La programmazione tv degli appuntamenti

Il Gran Premio di Austria di Formula 1 parte il 28 giugno. Alle 16:30, infatti, è fissato l’inizio delle Qualifiche Sprint, che determinano la griglia di partenza per la Sprint Race. La sessione è fruibile, in diretta, su Sky Sport Formula 1 (canale 207). In chiaro, su TV8, la sessione è visibile dalle 17:30.

Sabato 29 giugno, dalle 12:00, è in programma la Sprint Race. Essa è a tutti gli effetti una gara, seppur con una durata inferiore a causa del ridotto numero di giri, e per tale motivo assegna dei punti. La diretta è su Sky Sport Formula 1 e in contemporanea su TV8. Il sabato procede alle 16:00 con le tradizionali qualifiche, trasmesse su Sky Sport Formula 1 e su TV8.

Infine, il weekend del Gran Premio di Austria termina domenica 30 giugno. Alle 15:00, infatti, si accendono i semafori verdi del via alla gara, trasmessa in diretta esclusivamente su Sky. La piattaforma satellitare, infatti, la propone su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Formula 1. In streaming, inoltre, è fruibile su Now TV e Sky Go. Su TV8, la gara è offerta in differita dalle 16:00.

Formula 1 Gran Premio Austria, i telecronisti

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Formula 1, sia quelli in onda su TV8 che su Sky, sono raccontate dalla coppia di telecronisti formata dal giornalista Carlo Vanzini e dall’ex pilota automobilistico Marc Gené. L’inviato ai box, ancora una volta, è Roberto Chinchero. Gli approfondimenti che precedono e seguono la gara, invece, sono condotti dal giornalista Davide Camicioli e da Vicky Piria. Le analisi tecniche che permettono di approfondire ciò che avviene in pista sono firmate da Matteo Bobbi. Infine, le interviste ai protagonisti sono realizzate da Mara Sangiorgio.