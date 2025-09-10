Canale 5 propone il film turco dal titolo Annem My Mother. Si tratta di una pellicola di genere drammatico. Ha suggestive e intense atmosfere sentimentali. La produzione è interamente della Turchia. L’anno di realizzazione di quest’opera è il 2019. La sua durata è di un’ora e cinquanta minuti.

Regia e protagonisti del film Annem My Mother

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Mustafa Kotan. Invece, i protagonisti principali sono Nazlı e Ayse. Le attrici Özge Gürel e Sumru Yavrucuk danno loro il volto. Nel cast, inoltre, figura anche Sercan Badur. Lui interpreta il personaggio di Mert.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio interamente in Turchia. La location principale è la capitale Ankara. Ma ci sono anche zone limitrofe nel suo territorio. La produzione nasce da una collaborazione tra diverse case. Tra queste troviamo la Hann Media, la A2 Filmes e la CGV Mars Dagitim. Peraltro, il titolo è conosciuto a livello internazionale con il medesimo nome.

Trama del film Annem My Mother in onda su Canale 5

Nazlı è una ragazza giovane e ribelle. Ha raggiunto l’età per andare all’università. Si vergogna continuamente di sua madre. Arriva persino a non volerla accettare come tale. Sua madre Ayse è consapevole di tutto ciò. Nonostante questo, fa ogni sacrificio per sua figlia. È disposta a dare tutta la sua vita, se necessario. Fa l’impossibile affinché i suoi sogni si realizzino. Nell’ottica comune, è una donna di paese. Semplice, ma dotata di grandi e buoni sentimenti.

I genitori di Nazlı, purtroppo, litigano continuamente. Sua madre vuole che Nazlı studi e si realizzi. Suo padre, invece, si oppone a tutto questo. Ricorre spesso anche alla violenza fisica. Nazlı, non potendo più sopportare la situazione, prende una decisione. Decide di tentare l’esame di ammissione all’università e lo supera.

Spoiler finale

È così che si allontana da sua madre e dal suo villaggio. Si trasferisce nella grande città per frequentare l’università. Dopo un lungo periodo, però, torna da dove era partita. Il suo ritorno, di conseguenza, farà emergere molte verità. Verità che Nazlı aveva fino a quel momento ignorato completamente.

Annem My Mother: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo di questa opera cinematografica. E i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: