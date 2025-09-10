Si tratta di una delle novità più attese dell’intero palinsesto autunnale di Rai 2. Stiamo parlando di Freeze, nuovo show di intrattenimento, che prende il via il prossimo 16 settembre, in prima serata.

Freeze, il ritorno di Nicola Savino in Rai

Freeze è realizzato dalla Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, che lo ha prodotto in collaborazione con la società Fremantle Italia.

La trasmissione è anticipata da una grande attesa soprattutto per quel che concerne i conduttori. Al timone dello show c’è, in primis, Nicola Savino, che torna ufficialmente in Rai dopo alcuni anni di assenza. L’ultimo impegno sulla tv generalista risale al 2016, quando ha guidato Boss in incognito. In seguito, ha partecipato ad alcune produzioni streaming di Rai Play, l’ultima della quale Il giovane old, format musicale che ha debuttato a dicembre del 2021.

Al suo fianco, alla guida di Freeze, Nicola Savino può contare su Rocio Munoz Morales. Al centro dei gossip in estate, l’attrice (Giustizia per tutti, Un passo dal cielo) ha già lavorato come conduttrice in passato e non solo per la televisione italiana. Lo scorso anno, ad esempio, ha guidato, in Spagna, La bien canta.

Il gioco ideato dagli stessi creatori di LOL Chi ride è fuori

Freeze non è un format originale italiano. Il programma è l’adattamento nostrano dell’omonima trasmissione giapponese, ideata dagli stessi creatori di LOL Chi ride è fuori. Proprio come quest’ultimo, lo show al via il 16 settembre su Rai 2 è contraddistinto da un regolamento molto semplice.

In ogni puntata, i conduttori accolgono otto celebrità. Esse sono suddivise in due compagini. I protagonisti, esponenti del mondo della televisione, del cinema e dello sport, vengono chiuse all’interno di una stanza, dove si sfidano a restare immobili, qualsiasi cosa accada. Una vera e propria battaglia di resistenza, nella quale sono vietati anche sorrisi e reazioni.

A rendere il tutto più complicato vi sono delle provocazioni, ideate appositamente per far muovere i concorrenti.

Freeze, Mara Maionchi ed Ubaldo Pantani nel cast fisso

A giudicare tutto quello che avviene durante il gioco vi è il Grande Freezer, ossia una squadra di arbitri speciali. Tale ruolo è occupato stabilmente dalla discografica ed opinionista Mara Maionchi e dall’imitatore Ubaldo Pantani. A loro si unisce una terza guest star, differente ogni settimana.

Ai giudici spetta il compito di assegnare un punteggio, valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. Il team con il maggior numero di punti è quello vincitore e i membri affrontano l’ultima sfida, nella quale si danno battaglia fra loro per ottenere la vittoria.