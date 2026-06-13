20 Mediaset propone stasera il film dal titolo Vanguard Agenti speciali. Gli spettatori in Italia possono seguire questa pellicola di genere azione che sperimenta un mix perfetto con atmosfere drammatiche e scene spettacolari a livello globale.

La produzione è interamente della Cina. L’anno di realizzazione nelle sale cinematografiche è il 2020 e la durata complessiva è di un’ora e 48 minuti.

Regia e protagonisti del film Vanguard Agenti speciali

La regia del lungometraggio appartiene a Stanley Tong, cineasta noto per il suo sodalizio artistico con le grandi star del cinema orientale. I protagonisti principali della storia sono Tang Huating e Lei Zhenyu. Gli attori Jackie Chan e Yang Yang interpretano rispettivamente questi due ruoli centrali, offrendo una performance dinamica e ricca di acrobazie complesse. Nel cast partecipa anche l’attore Lun Ai, che dà il volto e il carisma al personaggio di Zhang Kaixuan, un elemento chiave per le dinamiche della squadra difensiva.

Inoltre, la narrazione si sviluppa attraverso il talento di un gruppo internazionale di interpreti, capaci di dare profondità a una spy story contemporanea. Jackie Chan mette in campo la sua iconica abilità nelle arti marziali, regalando al pubblico italiano momenti di pura adrenalina senza l’ausilio di troppe controfigure. Al suo fianco, il giovane Yang Yang dona freschezza e intensità emotiva al racconto, rendendo i legami interni alla squadra estremamente solidi e credibili per tutta la durata della pellicola.

Dove si sono svolte le riprese?

La produzione ha scelto il Regno Unito per girare interamente le scene europee del film. Di conseguenza, la location principale e nevralgica è la città di Londra. Tuttavia, la troupe si è spostata anche in diverse zone limitrofe nel territorio dell’Inghilterra per catturare scenari urbani suggestivi.

La produzione fa capo alla China Film (Shanghai) International Media Co in stretta collaborazione con i partner di Epitome e Shanghai Lix Entertainment.

I distributori cinematografici hanno lanciato il film a livello internazionale con il titolo sintetico di Vanguard.

Trama del film Vanguard Agenti speciali in onda su 20 Mediaset

La trama mette al centro della scena Huanting Tang, il coraggioso capo di Vanguard. Questa agenzia rappresenta una società di sicurezza internazionale d’élite, le cui straordinarie capacità di risolvere i problemi e di proteggere i clienti VIP generano spesso ammirazione in tutto il mondo.

Le vicende si complicano quando Tang e i suoi fedeli dipendenti mostrano i loro muscoli per dare il buon esempio durante le celebrazioni del Capodanno lunare. La squadra deve proteggere l’incauto contabile Guoli Qin, interpretato da Jackson Lou, dalle minacce concrete della Fratellanza della Vendetta. Questo spietato gruppo terroristico mediorientale intende vendicarsi, poiché Qin ha contribuito a finanziare e successivamente ad armare la fazione con pericolose armi di distruzione di massa prima di pentirsi.

Successivamente, i terroristi rapiscono anche la figlia di Qin, la giovane attivista Fareeda, costringendo il team di Vanguard a spostarsi rapidamente tra l’Africa, l’Europa e il Medio Oriente. Per questa ragione, Tang deve fare affidamento su tutte le sue forze fisiche e sulle sue profonde conoscenze strategiche. Il capo della sicurezza organizza una missione estrema per salvare il cliente e la sua famiglia, provando a sottrarre le vittime da un destino di morte che appare oramai scritto.

Vanguard Agenti speciali: il cast completo

Di seguito si riporta l’elenco completo del cast del film Vanguard Agenti speciali e i rispettivi personaggi che gli attori portano sullo schermo: