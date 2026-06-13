Sabato 13 giugno, su Rai 2, è in onda la prima delle quattro puntate di Dreams Road Anniversary-Speciale 25 anni. La trasmissione, legata al racconto delle bellezze del nostro paese, parte intorno alle ore 16:20 circa.

Dreams Road Anniversary-Speciale 25 anni, un duplice anniversario

Dreams Road Anniversary-Speciale 25 anni nasce con l’obiettivo di festeggiare un duplice anniversario. Il primo è il 25esimo compleanno del format, che diventa così uno dei più longevi del nostro paese. Il secondo, invece, è il centenario della Ducati, nota casa motociclistica italiana.

Al timone delle quattro puntate c’è la coppia composta da Valeria Cagnoni e Emerson Gattafoni, da sempre conduttori del programma, di cui sono anche gli ideatori. Insieme, percorrono un itinerario fra strade panoramiche e città d’arte, alla scoperta della bellezza che contraddistingue l’Italia.

Si parte dalla Sardegna

Il viaggio inizia, sabato 13 giugno, dalla Sardegna. I due conduttoti affrontano, in particolare, un viaggio on the road alla scoperta dei lati più autentici dell’Isola. Al loro fianco, per visitare quella che è una delle mete più visitate dai turisti nazionali e internazionali, l’adventure biker Simone Zignoli.

I presentatori hanno la possibilità di ammirare degli scorci della Sardegna molto suggestivi, a partire da quelli del Monte Limbara, , posto nella zona nord-orientale della regione e che tocca un’altezza massima di circa 1000 metri. Da qui si scende e, attraversando curve panoramiche e luoghi nei quali la tradizione è ancora centrale, si arriva fino alle coste, dove è possibile ammirare il mare.

Nella seconda puntata, in onda il 20 giugno, le telecamere visitano l’Alto Lazio e la Toscana, seguendo un itinerario che parte da Bracciano e termina nel cuore della Tuscia. La settimana seguente il racconto è dedicato alla montagna. Partendo da Bergamo si raggiunge Madonna di Campiglio, fino all’iconica pista da sci intitolato 3Tre. Poi ci si sposta in Friuli Venezia Giulia, per partecipare al Biker Fest.

Infine, nel quarto e ultimo appuntamento di Dreams Road Anniversary-Speciale 25 anni è attraversata la Pianura Padana. Il punto di partenza è situato a Borghetto del Mincio, per poi raggiungere Pavia, Fontanellato, Sabbioneta e Gualtieri, per poi raggiungere l’iconico Autodromo di Imola.

Dreams Road Anniversary-Speciale 25 anni, gli ospiti

Nelle quattro puntate di Dreams Road Anniversary-Speciale 25 anni, visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play, sono accolti numerosi ospiti, con i quali i conduttori dialogano e che condividono con il pubblico il loro legame con il Belpaese.

Fra i protagonisti dell’edizione ci sono l’attore Luca Zingaretti, il già citato adventure biker Simone Zignoli e gli ex campioni di sci Giorgio Rocca e Paolo De Chiesa, veri e propri simboli dello sport italiano. Per quel che concerne la musica ci sono Fabio Treves, Alessandro Gariazzo e Omar Pedrini. Infine, intervengono il Dottore dei piloti Claudio Costa ed il Comandante delle Frecce Tricolori Franco Paolo Marocco.