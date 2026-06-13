Questa sera su Rai 2 va in onda Come ho catturato il serial killer, film thriller del 2023 diretto da Robin Hays. Il titolo originale è How She Caught a Killer e la storia è ispirata a fatti reali.

Al centro della vicenda c’è Linda Murphy, una giovane agente di polizia appena uscita dall’accademia. Determinata a dimostrare il proprio valore, Linda viene coinvolta in un’indagine su una serie di omicidi che colpiscono giovani donne. Per fermare il killer, dovrà rischiare la vita in un’operazione sotto copertura.

Regia, produzione e protagonisti del film “Come ho catturato il serial killer”

Come ho catturato il serial killer è diretto da Robin Hays ed è un thriller televisivo statunitense prodotto da Lifetime Television. Il film, uscito nel 2023, ha una durata di circa 87 minuti e costruisce la tensione intorno a un’indagine poliziesca ispirata a una vicenda reale.

La protagonista è Linda Murphy, interpretata da Sarah Drew, una giovane poliziotta alle prime armi ma molto determinata. Linda entra in servizio seguendo l’esempio del padre, morto durante il lavoro, e sogna di partecipare a indagini importanti invece di restare confinata a compiti ordinari.

Accanto a lei troviamo Eric Keenleyside nel ruolo del detective David Goodman, investigatore esperto che lavora al caso, e Jamall Johnson nel ruolo dell’agente dell’FBI Neil Carter. Nel cast compaiono anche Bradley Stryker, Donavon Stinson, Alec Santos, Julia Sarah Stone, Barbara Tyson e Benita Ha.

Il film ruota intorno alla caccia a un assassino seriale che prende di mira donne vulnerabili. Linda, pur essendo giovane e inesperta, diventa una figura decisiva perché accetta di esporsi direttamente, lavorando sotto copertura per avvicinarsi al killer.

Dove è stato girato?

Come ho catturato il serial killer è stato girato in Canada, anche se la storia raccontata è ambientata negli Stati Uniti. Le location canadesi sono state utilizzate per ricreare la cittadina americana sconvolta dagli omicidi e gli ambienti dell’indagine.

Il film alterna uffici di polizia, strade notturne, motel, zone periferiche e luoghi frequentati dalle vittime. L’atmosfera è quella di un thriller investigativo cupo, in cui ogni spazio urbano può diventare un possibile scenario di pericolo.

La scelta di ambientare molte sequenze in esterni notturni contribuisce ad aumentare la tensione. Linda si muove in luoghi isolati e poco sicuri, dove il serial killer potrebbe colpire da un momento all’altro. Le location diventano quindi parte essenziale del racconto, perché riflettono la vulnerabilità delle vittime e il rischio corso dalla protagonista.

Trama del film “Come ho catturato il serial killer”

La trama di Come ho catturato il serial killer segue Linda Murphy, giovane agente di polizia appena entrata in servizio. Linda è motivata, ambiziosa e desiderosa di onorare la memoria del padre, morto mentre svolgeva il proprio lavoro.

All’inizio viene assegnata a mansioni di routine, ma la città è scossa da una serie di omicidi brutali. Le vittime sono donne giovani, spesso legate a contesti di marginalità e prostituzione. Gli investigatori iniziano a sospettare che dietro quei delitti ci sia un unico assassino seriale.

Il caso viene seguito dal detective David Goodman e dall’agente dell’FBI Neil Carter. Linda, convinta di poter dare un contributo importante, si offre volontaria per un’operazione sotto copertura. Assumendo una falsa identità, frequenta le stesse zone delle vittime per raccogliere informazioni e attirare l’attenzione del killer.

L’indagine diventa sempre più pericolosa. Linda entra in contatto con donne che vivono sulla strada, ascolta le loro paure e comprende quanto siano esposte alla violenza. Nel frattempo, gli indizi portano verso un uomo che sembra muoversi con metodo, scegliendo le proprie vittime e facendo sparire le tracce.

La giovane poliziotta deve decifrare segnali, collegare testimonianze e anticipare le mosse dell’assassino. Più si avvicina alla verità, più il rischio aumenta. Linda capisce che per fermare il serial killer dovrà spingersi oltre i limiti consentiti, mettendo in gioco non solo la carriera ma anche la propria vita.

Spoiler finale

Nel finale di Come ho catturato il serial killer, Linda riesce a restringere il cerchio intorno al sospettato. Gli investigatori individuano un uomo collegato agli omicidi, anche grazie agli indizi raccolti durante le operazioni sotto copertura.

Il killer tenta ancora di colpire, convinto di poter sfuggire alla polizia cambiando abitudini e muovendosi con maggiore cautela. Linda, però, intuisce che l’uomo sta per adescare un’altra possibile vittima e decide di intervenire prima che sia troppo tardi.

La tensione raggiunge il culmine quando la protagonista si trova faccia a faccia con il sospettato. La sua determinazione permette agli investigatori di fermarlo e di collegarlo ai delitti attraverso prove sempre più solide. Il caso arriva così a una svolta definitiva.

Il finale non racconta soltanto la cattura dell’assassino, ma anche la trasformazione di Linda Murphy. La giovane agente, inizialmente considerata inesperta, dimostra coraggio, lucidità e capacità investigativa. La sua scelta di rischiare tutto per dare giustizia alle vittime diventa il cuore emotivo del film.

La conclusione lascia un senso di sollievo, ma anche di amarezza. Il serial killer viene fermato, ma il film ricorda il prezzo pagato dalle donne uccise e da chi ha dovuto affrontare il male da vicino per impedire altre morti.ù

Cast completo del film “Come ho catturato il serial killer”

Il cast di Come ho catturato il serial killer è guidato da Sarah Drew, protagonista di un thriller investigativo ispirato a fatti reali. I personaggi principali ruotano intorno all’indagine sul serial killer, alle operazioni sotto copertura e alla collaborazione tra polizia locale e FBI.