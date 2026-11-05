The Bikeriders è un film drammatico americano del 2023, distribuito nelle sale nel 2024 e proposto da Rai 4. Scritto e diretto da Jeff Nichols, dura circa 116 minuti e racconta l’evoluzione di un gruppo di motociclisti del Midwest. Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy interpretano i tre personaggi intorno ai quali si sviluppano il conflitto sentimentale e la trasformazione del club.

Il punto di partenza è il libro fotografico omonimo pubblicato da Danny Lyon nel 1968. Il film costruisce una storia di finzione ispirata a quel mondo, seguendo il passaggio dalla ricerca di appartenenza a una forma sempre più aggressiva di potere. A raccontare gli eventi è Kathy, moglie del motociclista Benny, durante le conversazioni con il fotografo.

Regia, produzione e protagonisti del film The Bikeriders

Jeff Nichols firma regia e sceneggiatura. Tra i produttori figurano Sarah Green, Brian Kavanaugh-Jones e Arnon Milchan, con New Regency alla produzione. La fotografia è di Adam Stone, il montaggio di Julie Monroe e la musica di David Wingo. Costumi, motociclette e ambienti ricostruiscono l’America degli anni Sessanta e Settanta, accompagnando il cambiamento del gruppo e dei suoi codici.

Jodie Comer interpreta Kathy Bauer, una donna inizialmente estranea alle abitudini dei Vandals. Austin Butler è Benny Cross, motociclista insofferente alle regole e alle responsabilità. Tom Hardy interpreta Johnny Davis, fondatore del club, mentre Mike Faist è Danny Lyon. La presenza del fotografo consente di organizzare il racconto attraverso ricordi, interviste e incontri con gli altri membri.

Dove è girato The Bikeriders

Benché la storia sia legata all’area di Chicago, le riprese sono state realizzate principalmente nella zona di Cincinnati, in Ohio, e nel vicino Kentucky settentrionale, durante il 2022. Fra le località utilizzate figura Ludlow. La lavorazione ha coinvolto anche l’Edgewater Motor Sports Park di Cleves, nell’area di Cincinnati. Le strade, i locali e gli spazi industriali di questi territori contribuiscono alla ricostruzione dell’ambiente operaio nel quale nasce il club.

Trama di The Bikeriders

Nel 1965 Kathy entra in un locale frequentato dai Vandals e conosce Benny. Il giovane la conquista con la propria sicurezza, ma appartiene a un mondo che la mette a disagio. La relazione procede rapidamente e i due si sposano dopo poche settimane. Per Kathy comincia una convivenza difficile con le uscite del marito, le risse e l’autorità esercitata da Johnny.

Johnny ha fondato i Vandals cercando una fratellanza capace di dare un’identità comune a uomini molto diversi. La sua vita comprende il lavoro e la famiglia, ma il club occupa uno spazio crescente. In Benny riconosce l’indipendenza che lui stesso desidererebbe possedere. Vorrebbe affidargli la guida del gruppo, mentre Kathy spera di allontanarlo da una comunità che considera sempre più pericolosa.

Un’aggressione subita da Benny in un bar rende concreto il rischio. Gravemente ferito a una gamba, il motociclista deve affrontare le conseguenze della propria ostinazione. La risposta di Johnny alimenta la spirale delle rappresaglie. Intanto il club si espande: nascono nuove sezioni e arrivano uomini per i quali la violenza non costituisce più un incidente, ma una regola di comportamento.

Il cambiamento mette in crisi l’autorità del fondatore. Johnny scopre che la fedeltà personale sulla quale aveva costruito il gruppo non basta a controllarne lo sviluppo. Anche The Kid, un giovane respinto dai Vandals, torna a incrociare il suo cammino. L’equilibrio fra amicizia, prestigio e intimidazione si spezza definitivamente, mentre Benny fatica a scegliere tra il legame con Kathy e quello con il club.

Come finisce The Bikeriders: il finale spiegato

The Kid uccide Johnny durante il confronto per il comando: al duello con i coltelli atteso dal fondatore sostituisce un colpo di pistola. Con la sua morte termina l’epoca dei vecchi Vandals. Il gruppo assume un carattere criminale sempre più distante dalla comunità raccontata nei ricordi di Kathy.

Benny ritorna da Kathy e, appresa la morte dell’amico, lascia emergere il dolore che aveva sempre nascosto. I due si trasferiscono in Florida, dove lui lavora come meccanico e abbandona le motociclette. Nel colloquio conclusivo con Danny, Kathy racconta questa nuova vita. Il sorriso finale di Benny accompagna la distanza ormai raggiunta dal club, pur conservando la memoria di quel passato.

Cast di The Bikeriders